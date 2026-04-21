AMD va enfin rattraper NVIDIA et Intel sur la génération multi-images

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AMD FSR Multi-Frame Generation “MFG” Launch Imminent, Early Support Lands In FidelityFX SDK
Hassan Mujtaba
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Apr 20, 2026 at 12:50pm EDT
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AMD FSR Multi-Frame Generation “MFG” Support Imminent, Support Lands In FidelityFX SDK
Image Source: Wccftech
AMD seems to be preparing its own Multi Frame-Generation “MFG” technology for FSR, as hinted at in the newest additions to the FidelityFX SDK.
Soon, All Three GPU Vendors Will Have MFG “Multi-Frame Generation” Support As AMD’s FSR Suite Sees A New Addition
AMD’s FSR Redstone is the latest technology suite for Radeon GPUs. The new update brought several updates, including updated upscaling, updated frame-gen, & Ray Regeneration support, all of which leverage AI and Machine Learning for better performance and visuals.
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But there’s one area that AMD has so far lagged, and that’s Multi-Frame Generation of MFG. With MFG, users can select between different frame generation ratios.
NVIDIA DLSS 4.5 “MFG 6X” Mode Impressions: Dynamic Frame-Gen Is Frame-Gen Done Right! 1
AMD currently offers only frame generation support on FSR 4, with up to 2x modes. NVIDIA was the first to MFG with its RTX 50 series offering up to 4x modes and DLSS 4.5 scaling up to 6x modes. NVIDIA has also introduced dynamic frame generation, which dynamically adjusts the MFG mode to match the refresh rate of your monitor.
Intel also released its very own MFG technology this year with XeSS 3, offering up to 4x modes on Arc B-Series and Arc A-series GPUs/iGPUs.
The image shows a web page detailing the ‘IADLX3DFidelityFXFrameGenUpgradeRatioOption’ interface for AMD FidelityFX, providing options for frame generation ratio to enhance performance and visual quality.
Image Source: AMD GPUOpen
Now, AMD seems to be gearing up for its own MFG tech, which has seen preliminary support added to the ADLX FidelityFX SDK. The new “IADLX3DFidelityDXFrameGenUpgradeRatioOption” has been added, which allows users to select the desired frame generation ratio for optimal performance and visual quality.
This sounds similar to current MFG modes, where users can select different frame generation ratios on GPUs that have MFG support. For Non-MFG GPUs, there’s no need to select a different ratio; you only have to enable frame-gen for the standard 2x boost in FPS.
AMD FSR Diamond Explained: Everything You Need To Know About The Next-Gen Technology For PCs & Consoles 1
This new FSR Frame-Gen upgrade should benefit AMD’s existing and upcoming hardware as games become more heavy to run and offer visually intensive features such as Path Tracing, etc. AMD is working on a new FSR Diamond technology too for its next-gen hardware, which is expected in the coming years, with the main products likely being the next PlayStation/Xbox consoles, and RDNA 5 GPUs.
We definitely look forward to seeing AMD’s Multi-Frame generation approach, and it will be interesting to see if they stick to 4x modes or go with 6x or even higher ratios to tackle NVIDIA’s solution.
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Le FidelityFX SDK d’AMD a récemment reçu une mise à jour discrète mais révélatrice. Les développeurs ont repéré l’ajout d’une nouvelle interface baptisée « IADLX3DFidelityFXFrameGenUpgradeRatioOption », qui permet de sélectionner un ratio de génération d’images. C’est ce type d’option qui caractérise les technologies de génération multi-images, connues sous l’acronyme MFG pour Multi-Frame Generation.
Où en est AMD aujourd’hui ?
Avec FSR 4, AMD propose actuellement la génération d’images en mode 2x, c’est-à-dire qu’une image générée s’intercale entre chaque image rendue réellement par le GPU. C’est fonctionnel, mais limité par rapport à ce que proposent désormais ses concurrents.
NVIDIA a été le premier à franchir ce cap avec ses cartes RTX 50, en introduisant le MFG jusqu’en 4x via DLSS 4. La version DLSS 4.5, plus récente, pousse ce ratio jusqu’à 6x et intègre une fonction de génération d’images dynamique, qui ajuste automatiquement le ratio en fonction du taux de rafraîchissement de l’écran.
Intel, de son côté, a lancé cette année sa propre solution MFG avec XeSS 3, offrant jusqu’à 4x sur ses cartes Arc des séries A et B, y compris sur certains GPU intégrés.
Ce que révèle le SDK
L’ajout de cette option dans l’ADLX FidelityFX SDK ne confirme pas encore une date de lancement, mais indique qu’AMD a amorcé le développement d’une telle fonctionnalité. Le SDK en question est l’interface que les développeurs de jeux et les fabricants de logiciels utilisent pour intégrer les technologies AMD dans leurs produits. Sa présence à ce stade suggère que le travail est suffisamment avancé pour commencer à exposer l’API aux partenaires.
Pour les utilisateurs ne disposant pas d’un GPU compatible MFG, rien ne change : la génération d’images classique en 2x reste accessible via une simple activation. Le choix du ratio n’a de sens que pour les cartes qui supporteront effectivement le MFG.
Une course aux ratios qui s’accélère
La question qui se pose désormais est de savoir jusqu’où AMD compte pousser ses ratios. Restera-t-il sur un 4x comparable à ce qu’Intel propose, ou tentera-t-il de concurrencer directement le 6x de NVIDIA ? La réponse dépendra probablement des capacités matérielles des prochains GPU RDNA, dont les détails publics restent encore limités.
AMD travaille par ailleurs sur une future suite technologique appelée FSR Diamond, destinée à la prochaine génération de matériel. Celle-ci viserait notamment les consoles de nouvelle génération, les successeurs de la PlayStation 5 et de la Xbox Series, ainsi que les GPU RDNA 5. FSR Diamond reste cependant un projet à plus long terme, et les informations disponibles à son sujet sont encore peu nombreuses.
En attendant, la prochaine étape sera de voir si AMD annonce officiellement le MFG pour FSR, et sur quelles cartes cette fonctionnalité sera disponible en priorité.