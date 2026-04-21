AMD va enfin rattraper NVIDIA et Intel sur la génération multi-images

Rédige un article à partir de ceci, en français, sur un ton neutre et objectif, sans superlatifs, sans rien déformer, en adoptant un ton journalistique professionnel et en parlant comme un humain, pas comme une IA

AMD FSR Multi-Frame Generation “MFG” Launch Imminent, Early Support Lands In FidelityFX SDK

Hassan Mujtaba

•

Apr 20, 2026 at 12:50pm EDT

Add Wccftech on Google

268 Comments

AMD FSR Multi-Frame Generation “MFG” Support Imminent, Support Lands In FidelityFX SDK

Image Source: Wccftech

AMD seems to be preparing its own Multi Frame-Generation “MFG” technology for FSR, as hinted at in the newest additions to the FidelityFX SDK.

Soon, All Three GPU Vendors Will Have MFG “Multi-Frame Generation” Support As AMD’s FSR Suite Sees A New Addition

AMD’s FSR Redstone is the latest technology suite for Radeon GPUs. The new update brought several updates, including updated upscaling, updated frame-gen, & Ray Regeneration support, all of which leverage AI and Machine Learning for better performance and visuals.

Related Story AMD Taps GlobalFoundries for MI500’s Co-Packaged Optics as the Silicon Photonics Race With NVIDIA Heats Up

But there’s one area that AMD has so far lagged, and that’s Multi-Frame Generation of MFG. With MFG, users can select between different frame generation ratios.

NVIDIA DLSS 4.5 “MFG 6X” Mode Impressions: Dynamic Frame-Gen Is Frame-Gen Done Right! 1

AMD currently offers only frame generation support on FSR 4, with up to 2x modes. NVIDIA was the first to MFG with its RTX 50 series offering up to 4x modes and DLSS 4.5 scaling up to 6x modes. NVIDIA has also introduced dynamic frame generation, which dynamically adjusts the MFG mode to match the refresh rate of your monitor.

Intel also released its very own MFG technology this year with XeSS 3, offering up to 4x modes on Arc B-Series and Arc A-series GPUs/iGPUs.

The image shows a web page detailing the ‘IADLX3DFidelityFXFrameGenUpgradeRatioOption’ interface for AMD FidelityFX, providing options for frame generation ratio to enhance performance and visual quality.

Image Source: AMD GPUOpen

Now, AMD seems to be gearing up for its own MFG tech, which has seen preliminary support added to the ADLX FidelityFX SDK. The new “IADLX3DFidelityDXFrameGenUpgradeRatioOption” has been added, which allows users to select the desired frame generation ratio for optimal performance and visual quality.

This sounds similar to current MFG modes, where users can select different frame generation ratios on GPUs that have MFG support. For Non-MFG GPUs, there’s no need to select a different ratio; you only have to enable frame-gen for the standard 2x boost in FPS.

AMD FSR Diamond Explained: Everything You Need To Know About The Next-Gen Technology For PCs & Consoles 1

This new FSR Frame-Gen upgrade should benefit AMD’s existing and upcoming hardware as games become more heavy to run and offer visually intensive features such as Path Tracing, etc. AMD is working on a new FSR Diamond technology too for its next-gen hardware, which is expected in the coming years, with the main products likely being the next PlayStation/Xbox consoles, and RDNA 5 GPUs.

We definitely look forward to seeing AMD’s Multi-Frame generation approach, and it will be interesting to see if they stick to 4x modes or go with 6x or even higher ratios to tackle NVIDIA’s solution.

Rédige un article à partir de ceci, en français, sur un ton neutre et objectif, sans superlatifs, sans rien déformer, en adoptant un ton journalistique professionnel et en parlant comme un humain, pas comme une IA