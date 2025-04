Le MacBook Air M4 cartonne et redresse les ventes de PC d’Apple

Le lancement du MacBook Air M4 en mars a permis à Apple de connaître une croissance plus rapide que tout autre fabricant d’ordinateurs au premier trimestre de l’année, selon un nouveau rapport. Les expéditions mondiales de PC ont augmenté de 6,7 % en glissement annuel au premier trimestre 2025 pour atteindre 61,4 millions d’unités, selon les données préliminaires de Counterpoint Research. Cette croissance a été principalement stimulée par l’accélération des expéditions par les vendeurs de PC avant les droits de douane américains et l’adoption croissante des PC compatibles avec l’IA à la fin du support de Windows 10.

Apple et Lenovo ont réalisé de solides performances au cours du trimestre, principalement grâce aux lancements de nouveaux produits et à la dynamique du marché. Apple a connu une croissance de 17 % d’une année sur l’autre dans les expéditions, stimulée par sa série de MacBooks basés sur le M4 et compatibles avec l’IA. La croissance de 11 % de Lenovo reflète son expansion dans les PC compatibles avec l’IA et son portefeuille de produits diversifié.

En termes de part de marché, Apple est passée de 9 % à 10 %, montrant un gain limité dans les expéditions globales, potentiellement grâce au lancement du nouveau MacBook Air M4. Counterpoint Research affirme également qu’une augmentation de la demande au premier trimestre pourrait ne pas durer longtemps, car les droits de douane à l’importation de Trump finiront par se concrétiser.

Cette augmentation pourrait être de courte durée, car les niveaux de stock devraient se stabiliser dans les prochaines semaines. L’impact des droits de douane américains devrait freiner la dynamique de croissance en 2025. Malgré les récentes exemptions américaines supprimant les droits de douane sur les ordinateurs portables, l’incertitude persiste car l’administration Trump prévoit d’imposer de nouveaux droits sur les semi-conducteurs et d’autres produits technologiques au cours du prochain trimestre.