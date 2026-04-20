MacBook Pro M6 : voici pourquoi vous allez pouvoir l’attendre longtemps

La prochaine génération de MacBook Pro, attendue avec un redesign complet et un écran OLED tactile, pourrait ne pas arriver avant 2027. En cause : des pénuries de DRAM et de mémoire flash NAND qui compliqueraient la production, selon la newsletter de Mark Gurman.

Le lancement de la gamme MacBook Pro équipée des puces M6, M6 Pro et M6 Max pourrait être repoussé à 2027, selon la newsletter Power On de Mark Gurman. La raison avancée : des tensions d’approvisionnement sur les composants, notamment la DRAM et la mémoire flash NAND.

Une pénurie qui complique les plans d’Apple

Ces pénuries ne touchent pas que le MacBook Pro. Elles expliqueraient également pourquoi le Mac Studio n’est pas attendu avant le second semestre 2026. Apple avait pourtant tenté d’anticiper ce type de problème en standardisant les puces SSD utilisées dans ses iPhone et MacBook, une démarche visant à rationaliser sa chaîne d’approvisionnement. Cela n’aurait pas suffi à éviter des retards de production.

La gamme MacBook Pro M6 était initialement attendue pour le quatrième trimestre 2026. Si le calendrier glisse effectivement vers 2027, les modèles M5, M5 Pro et M5 Max actuellement disponibles resteront donc en vente plus longtemps que prévu.

Un redesign important et des prix en hausse

Les modèles M6 Pro et M6 Max devraient marquer un changement notable par rapport à la génération actuelle : écran OLED, dalle tactile et nouveau châssis sont attendus. macOS 27, dont la sortie est prévue pour l’automne, intégrerait d’ailleurs déjà des adaptations logicielles pour la gestion des écrans tactiles, ce qui laisse penser que le logiciel, lui, sera prêt à temps.

En revanche, le MacBook Pro de base avec puce M6 standard pourrait sortir plus tôt que ses homologues Pro et Max, dans la mesure où il ne bénéficierait pas de ce redesign. Ce schéma ressemble à ce qu’Apple avait fait lors du lancement du MacBook Pro M5.

Ces évolutions matérielles, OLED, tactile, nouveau design, devraient se répercuter sur les tarifs. C’est probablement pour cette raison qu’Apple envisagerait de maintenir les anciens modèles M5 dans son catalogue même après l’arrivée des M6, afin de conserver une entrée de gamme à un prix plus accessible.