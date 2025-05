Apple prévoit de changer totalement le design de l’iPhone … mais pas tout de suite

Apple prévoirait pour 2027 un iPhone au design entièrement plein écran, avec la caméra frontale et les capteurs Face ID dissimulés sous l’écran, bien que cette évolution dépende encore de la faisabilité technique.

Selon des rumeurs récentes, Apple préparerait pour 2027 la plus grande refonte esthétique de l’iPhone depuis son lancement, à l’occasion de son 20ᵉ anniversaire. L’objectif serait de proposer un design totalement plein écran, en plaçant la caméra frontale ainsi que les capteurs Face ID sous la dalle OLED, éliminant ainsi toute encoche ou découpe visible sur la façade de l’appareil.

Une évolution progressive sur plusieurs générations

D’après les informations partagées sur le réseau social Weibo par le leaker Digital Chat Station, cette transition vers un iPhone à écran intégral se ferait par étapes. Dès 2026, les modèles d’iPhone devraient adopter une découpe circulaire (“punch-hole”) pour la caméra frontale, se rapprochant ainsi du design de certains smartphones Android actuels.

La génération prévue pour 2025, selon la même source, subirait quant à elle des changements esthétiques plus modestes. Pour l’iPhone 17 attendu cette année, un nouveau module photo avec une grande lentille serait intégré, bien que la présence de cette nouveauté sur l’éventuel modèle “Air” reste incertaine.

Une intégration complète prévue pour 2027

Pour la génération de 2027, Apple viserait à dissimuler à la fois la caméra frontale et l’ensemble des composants Face ID (projecteur de points, capteur infrarouge, etc.) sous l’écran, afin d’atteindre une façade entièrement recouverte d’affichage. Ce type de technologie a déjà été exploré par d’autres fabricants, mais n’a pas encore été généralisé, en partie à cause de la dégradation de la qualité d’image qu’il peut provoquer.

La faisabilité de ce changement à grande échelle reste incertaine. Apple serait susceptible de retarder ou d’annuler ce projet si les résultats ne répondent pas à ses exigences techniques, notamment en matière de reconnaissance faciale. Dans le passé, certaines fonctionnalités prévues pour l’iPhone ont mis plusieurs années à être concrétisées, ce qui appelle à la prudence face à ce type de rumeur.

Apple envisagerait donc un design plein écran sans découpe visible pour ses iPhone de 2027, grâce à l’intégration sous l’écran de la caméra frontale et des capteurs Face ID. Toutefois, cette évolution technologique, si elle se confirme, devra surmonter plusieurs défis techniques avant d’être appliquée à grande échelle.