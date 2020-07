Après la GTX 1650, voici la GTX 1650 Ultra

Un étrange modèle muni de 896 cœurs CUDA et 6 Go de mémoire GDDR6.

Après la GTX 1650, la GTX 1650 Super, la GTX 1650 G6, voici la GTX 1650 Ultra. La nouvelle venue embarquerait toujours, comme la GTX 1650 « standard », 896 cœurs CUDA et aurait une fréquence Boost maximale de 1590 MHz, comme la GTX 1650 G6. Toujours comme cette dernière, elle s’armerait de mémoire GDDR6 sur un bus de 128 bits, à une vitesse mémoire de 12 Gbit/s. En revanche, sa quantité de mémoire s’élèverait à 6 Go, contre 4 Go pour toutes les autres GTX 1650, y compris la GTX 1650 Super.

De plus, cette GTX 1650 Ultra embarquerait un GPU TU106 qu’on retrouve normalement sur les GeForce RTX 2060, RTX 2060 Super et RTX 2070. En fait, comme on l’a vu dans une précédente actu, NVIDIA a peut-être trouvé cette stratégie pour écouler ses stocks en prévision du lancement de ses cartes Ampere.

Nvidia A100, le GPU Ampere se décline au format PCIe 4.0

Super > Ultra ?

La mention de cette GTX 1650 Ultra avec 6 Go de mémoire GDDR6 apparaît sur le site SZGalaxy. Il y a un léger doute quant au modèle exact de la carte, puisque il est aussi écrit « GTX 1660 Ultra ». Néanmoins, en considérant l’ensemble des spécifications, cela ressemble à une simple coquille ; il s’agit très certainement d’une GTX 1650.

Maintenant, la dénomination ne va pas aider les consommateurs. Logiquement, on aurait tendance à placer un produit « Ultra » au dessus d’un produit « Super ». Or, si cette GTX 1650 Ultra a l’avantage de posséder 6 Go de mémoire VRAM, comme mentionné ci-dessus, elle se limite à 896 cœurs tandis que la GTX 1650 Super en embarque 1280. En pratique, dans les jeux, en Full HD, c’est plutôt ce critère qui va déterminer les performances de la carte plutôt que sa quantité de VRAM. Bref, dans tous les cas, il n’y a rien d’officiel pour l’instant.

Modèle GTX 1650 Super GTX 1650 Ultra ? GTX 1650 G6 GTX 1650 Cœurs CUDA 1280 896 896 896 Fréquence de base 1530 MHz ? 1410 MHz 1485 MHz Fréquence Boost 1725 MHz 1590 MHz 1590 MHz 1665 MHz Vitesse mémoire 12 Gbit/s 12 Gbit/s 12 Gbit/s 8 Gbit/s Mémoire 4 Go GDDR6 6 Go GDDR6 4 Go GDDR6 4 Go GDDR5 Interface Mémoire 128 bits 128 bits 128 bits 128 bits Bande passante mémoire 192 Go/s 192 Go/s 192 Go/s 128 Go/s TDP 100W 75W ? 75W 75W

影驰科技 / GALAX GeForce GTX 1650 Ultra 骁将https://t.co/RQCAM8vTFW

TU106-125 / 1590MHz / 896 / GDDR6 / 6GB / 128bit / 12Gbps — 188号 (@momomo_us) June 29, 2020

Source : Tom’s Hardware US