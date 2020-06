NVIDIA ajoute encore deux variantes de GTX 1650 !

Décidément, NVIDIA n’en a pas fini avec sa GTX 1650. Après l’officialisation d’un modèle équipé de mémoire GDDR6 en avril dernier, l’entreprise ajoute deux nouvelles itérations, ce qui porte le nombre de versions différentes à quatre.

Pour y voir plus clair, un petit historique s’impose. De base, la GTX 1650 embarque un GPU TU117 et 896 cœurs CUDA, avec 4 Go de mémoire GDDR5 sur un bus de 128 bits et une vitesse de 8 Gbit/s. En avril, NVIDIA a lancé la GTX 1650 G6, toujours avec un GPU TU117, mais dotée de 4 Go de mémoire GDDR6 cette fois. Résultat, une bande passante de 192 Go/s contre 128 Go/s pour la GTX 1650 G5. AIDA64 recense deux moutures supplémentaires : l’une armée d’un GPU TU106, l’autre d’un GPU TU116. Pas grand-chose à dire sur la carte avec un GPU TU116, puisqu’on le retrouve dans les GTX 1650 Super, GTX 1660, GTX 1660 Super et GTX 1660 Ti.

Une RTX 3080 avec 10 Go de mémoire GDDR6X et une RTX 3090 avec 24 Go ?

Un bon moyen d’écouler les stocks ?

En revanche, NVIDIA destinait jusqu’ici son GPU TU106 aux GeForce RTX 2060, RTX 2060 Super et RTX 2070. Ainsi, contrairement aux TU116 et TU117, ce dernier embarque des cœurs Tensor et RT. Forcément, on peut se demander si l’entreprise ne prépare une GTX 1650 capable de gérer le ray tracing…

Malheureusement, la réalité est sans doute plus triviale : soit NVIDIA recycle ses GPU TU106 d’une qualité médiocre, ceux inadaptés aux cartes RTX, sur les GTX 1650, soit elle se débarrasse simplement de son surplus de GPU en prévision des cartes Ampere. Comme le fait remarque notre confrère de Tom’s Hardware US, à qui l’on doit le tableau ci-dessous, la GTX 1650 est la cinquième carte graphique la plus populaire sur Steam, et la première carte Turing du classement. Autant dire que dans l’optique d’écouler rapidement des stocks de GPU, c’est la candidate idéale.