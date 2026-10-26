NVIDIA DLSS 5 : ce mod gratuit fait passer une RTX 4090 de 49 à 80 fps

Et s’il suffisait de réduire la qualité de certaines zones de l’image pour faire bondir les performances du DLSS 5 ? C’est le pari d’un développeur qui est parvenu à faire passer The Witcher 3 d’environ 49 à plus de 80 FPS sur une RTX 4090.

Le principe du “rendu fovéal”, habituellement réservé aux casques de réalité virtuelle, est désormais transposé sur des écrans. Une modification logicielle récente applique cette approche au rendu neuronal du DLSS 5 de NVIDIA, permettant d’enregistrer des gains de performances de plus de 60 % sur une GeForce RTX 4090 avec un écran ultra-large.

Dans les casques VR, à l’image des technologies employées par le Steam Frame pour le jeu ou la diffusion vidéo en flux, le rendu fovéal repose sur le suivi oculaire pour concentrer les ressources graphiques sur la zone observée par l’utilisateur, tout en diminuant la précision en périphérie. Le développeur maximedgoulet a repris ce fonctionnement pour concevoir FoveatedDLSS5, une modification open-source de l’extension RenoDX DLSS 5 pour ReShade.

Sur écran d’ordinateur, le dispositif n’utilise pas de suivi du regard : la zone conservée en pleine résolution reste fixe et centrée, tandis que la définition diminue progressivement vers les contours de l’écran.

Moins de pixels traités par le réseau neuronal

Par défaut, le rendu neuronal DLSS 5 applique un traitement uniforme sur l’intégralité de l’image. Le mod contourne cette contrainte en compressant l’image au sein d’une grille de calcul plus petite avant de la soumettre au modèle d’intelligence artificielle. Le résultat est ensuite reconstruit à la définition d’affichage native. Le jeu continue de tourner à sa définition d’origine, mais la charge de travail du modèle d’IA est allégée, car moins de pixels requièrent un traitement neural.

Mieux que le DLSS 4, ce mod du DLSS 5 va exploser toutes les performances.

L’outil propose des réglages manuels pour calibrer la surface centrale, la progressivité de la transition et la définition des bords. Avec la configuration de base appliquée à une définition de 7680 × 2160, la grille de traitement du DLSS 5 est abaissée à 5540 × 2132. Cela correspond à environ 71 % des pixels initiaux transmis au réseau de neurones.

Des gains mesurés sur The Witcher 3

Le créateur du mod a effectué des mesures sur The Witcher 3 à une définition de 7680 × 2160, commune aux moniteurs super-ultra-larges de 57 pouces, avec une GeForce RTX 4090 et deux passes de rendu DLSS 5.

Selon ses relevés, la fluidité passe d’environ 49 images par seconde à plus de 80 images par seconde, ce qui représente une hausse de performances d’environ 63 %. Le développeur indique par ailleurs que la baisse de qualité visuelle sur les bordures de l’image s’avère difficile à distinguer en cours de partie.

D’autres initiatives similaires

Ce procédé avait déjà été exploré par un autre projet nommé CheekyFoveatedDLSS. Développé au départ pour le logiciel UEVR, ce mod prend en charge le DLSS Super Resolution ainsi qu’une version expérimentale du rendu neuronal DLSS 5. Il s’applique aux jeux autonomes et intègre une option de suivi oculaire, qui permet à la zone nette de suivre directement le regard du joueur pour réduire encore davantage la surface traitée en haute définition.

Ces modifications s’ajoutent aux développements menés par la communauté depuis la fuite des fichiers du DLSS 5 avant son lancement officiel. D’abord étendu de façon non officielle aux gammes GeForce RTX 20, 30 et 40, puis aux cartes AMD Radeon et Intel Arc, le DLSS 5 fait désormais l’objet d’optimisations visant à alléger son coût de calcul pour la réalité virtuelle et les affichages ultra-larges.