Zendure casse les prix de ses batteries SolarFlow, jusqu’à 719 € de remise à saisir !

Ajouter une batterie à ses panneaux solaires ou investir dans une nouvelle installation devient plus abordable grâce à Zendure ! Jusqu’au 1er novembre 2026, les promotions d’automne réduisent le prix de quatre configurations SolarFlow, avec des remises pouvant atteindre 719 €.

Pendant la journée comme le soleil rayonne, vos panneaux solaires peuvent produire plus d’électricité que votre logement n’en consomme. Une batterie, comme celles que conçoit Zendure, stocke ce surplus pour que vous puissiez l’utiliser le soir, une fois le soleil couché. Vous alimentez ainsi vos appareils en achetant moins d’électricité sur le réseau, ce qui réduit votre facture.

Avec ses promotions d’automne, Zendure propose justement quatre offres pour vous équiper à prix réduit jusqu’au 1er novembre 2026. Batteries seules ou packs avec panneaux solaires, les remises peuvent atteindre 719 €. Voici les offres à retenir selon l’équipement que vous possédez déjà, et selon vos besoins.

🔥 Quatre configurations en promotion du 9 octobre au 1er novembre

Le SolarFlow 2400 Pro à 959 € au lieu de 1 519 €

à au lieu de 1 519 € Le SolarFlow 2400 AC+ à 839 € au lieu de 1 279 €

à au lieu de 1 279 € Le SolarFlow 1600 AC+ avec une batterie AB2000L à 959 € au lieu de 1 678 €

à au lieu de 1 678 € Le SolarFlow 800 Plus avec deux panneaux de 500 W à 719 € au lieu de 999 €

En savoir plus

🔥 Le SolarFlow 2400 AC+ à 839 € au lieu de 1 279 €

Le SolarFlow 2400 AC+ profite de 440 € de réduction, ce qui ramène son prix à 839 €. Cette batterie s’adresse surtout aux foyers qui sont déjà équipés de panneaux solaires. Elle permet de conserver leur surplus de production sans vous obliger à remplacer toute votre installation, comme nous l’expliquons dans notre article consacré à l’ajout d’une batterie à une installation solaire.

Vous disposez ainsi d’une réserve de 2,4 kWh pour conserver votre production solaire même lorsque l’ensoleillent baisse ou que la nuit est tombée. Sachez que le SolarFlow 2400 AC+ peut également se charger sur le réseau et vous permettre de faire des économies grâce aux heures pleines et aux heures creuses.

Voir le SolarFlow 2400 AC+ à 839 €

🔥 560 € de remise sur le SolarFlow 2400 Pro

Le SolarFlow 2400 Pro quant à lui descend à 959 €, contre 1 519 € habituellement. L’offre comprend l’appareil et sa batterie intégrée de 2,4 kWh. Les panneaux solaires sont vendus séparément, ce qui vous laisse la possibilité d’augmenter votre installation progressivement en choisissant leur nombre et leur puissance.

Si vous pensez justement installer des panneaux solaires par la suite, sachez que le SolarFlow 2400 Pro possède quatre entrées solaires pour brancher ces derniers directement sur l’appareil. Vous pourrez aussi augmenter sa capacité de stockage si votre consommation évolue. Zendure commercialise également des batteries supplémentaires, avec cinq d’entres elles, la réserve totale atteint 16,8 kWh. Vous pouvez compléter votre équipement au fil du temps.

Retrouver le SolarFlow 2400 Pro à 959 €

🔥 Le pack SolarFlow 1600 AC+ et sa batterie AB2000L revient à 959 €

C’est sur cet ensemble que la remise est la plus importante, car le SolarFlow 1600 AC+ est proposé avec une batterie supplémentaire AB2000L pour 959 € au lieu de 1 678 €. L’économie atteint donc 719 €, soit près de 43 % du prix de référence !

L’ajout de cette batterie porte la capacité du pack à 3,84 kWh. Vous avez ainsi davantage d’électricité en réserve dès l’achat. Le SolarFlow 1600 AC+ peut compléter une installation déjà pourvue de panneaux solaire, ou se recharger directement sur le réseau. Notre guide des batteries Zendure SolarFlow vous aidera à comparer les modèles selon votre équipement.

Découvrir le pack SolarFlow 1600 AC+ et AB2000L à 959 €

🔥 Le SolarFlow 800 Plus avec deux panneaux solaires pour 719 €

Pour commencer à produire votre électricité, Zendure vous propose aussi un ensemble avec le SolarFlow 800 Plus et deux panneaux bifaciaux de 500 W chacun. Son prix passe de 999 € à 719 €, soit 280 € de réduction.

Le SolarFlow 800 Plus dispose d’une capacité de 1,92 kWh et peut fournir jusqu’à 800 W au logement pour couvrir une partie de la consommation de vos appareils. Ce pack réunit donc production solaire et stockage, avec le prix d’achat le plus bas de cette sélection.