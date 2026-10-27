Le prochain processeur Intel fait mieux que le Ryzen 9 9950X3D, mais il y a un piège

Intel pourrait bien préparer une nouvelle génération de processeurs capable de rivaliser avec les meilleures références d’AMD. Des résultats PassMark attribués à Nova Lake-S dévoilent des performances surprenantes, avec toutefois quelques limites qui invitent à la prudence.

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Une nouvelle fuite concernant les futurs processeurs de bureau Nova Lake-S d’Intel a circulé sur internet. Des résultats de benchmark PassMark font état d’une puce à 28 cœurs dont le score en mono-thread dépasse celui du Core Ultra 9 285K et du Ryzen 9 9950X3D.

Des modèles découverts dans les outils de PassMark

Un lecteur de nos confrères de chez VideoCardz a repéré ces entrées via la fonction “Manage Baselines” du logiciel PerformanceTest 11.1. Répertoriés sous l’appellation “Intel 0000”, ces processeurs apparaissent dans des soumissions à l’outil datant de septembre.

Le meilleur résultat obtenu par la puce 28 cœurs en test mono-thread atteint 5 210 points, un autre relevé affichant 5 191 points. À titre de comparaison, les références sélectionnées par VideoCardz indiquent 5 059 points pour le Core Ultra 9 285K, 4 805 points pour le Ryzen 9 9950X3D et 4 635 points pour le Core i9 14900 KF. La gamme Nova Lake-S afficherait ainsi des gains de performances respectifs d’environ 3%, 8,4% et 12,4%.

Un score global moins favorable

Le résultat CPU Mark global s’avère moins avantageux : 61 509 points, contre 67 274 pour le 285K et 72 066 pour le 9950X3D. Il dépasse néanmoins le score de 58 074 points du 14900 KF. Par ailleurs, les entrées pour une version 8 cœurs affichent des scores compris entre 9 004 et 23 478 points, un écart important qui pourrait s’expliquer par des différences dans les conditions de test ou les configurations de développement utilisées.

Le meilleur score Memory Mark relevé s’établit à 2 523,4 points, soit environ 25% de moins que le système de référence équipé du Core Ultra 9 285K, qui atteint 3 349,6 points. Ces résultats étant mesurés au niveau du système complet, l’écart ne peut être attribué au seul processeur.

La capture d’écran mentionne environ 16 Go de RAM, une fréquence CPU rapportée d’environ 3,3 GHz, ainsi que des fréquences turbo proches de 4,8 GHz pour les deux entrées 28 cœurs.

Une version 8 cœurs également testée

Les entrées correspondant à une configuration 8 cœurs, désignées comme utilisant une plateforme embarquée, plafonnent à 5 085 points en mono-thread. Le meilleur résultat dépasse légèrement la référence du Core Ultra 9 285K (5 059 points), soit une avance d’environ 0,5%.

Il faut toutefois rappeler qu’il s’agit de résultats non vérifiés, issus de modèles de pré-production encore non identifiés clairement. Les conditions de test inconnues, ainsi que du matériel ou des microprogrammes potentiellement inachevés, signifient que ces chiffres pourraient ne pas refléter les performances des produits commercialisés.

Une gamme déjà partiellement dévoilée

Plus tôt ce mois-ci, une fuite portant sur la gamme complète avait mentionné un modèle Core Ultra 9 4970K BFC doté de huit cœurs de performance, seize cœurs d’efficacité et quatre cœurs d’efficacité basse consommation. Cette fuite indiquait un TDP de 125W ainsi qu’une puce graphique intégrée comportant 32 unités d’exécution. Le sigle BFC semblerait désigner les modèles dotés d’un cache important, cet acronyme s’inspirant vraisemblablement de l’arme emblématique du jeu Doom.

Le modèle standard 4950K conserverait quant à lui cette configuration à 28 cœurs, mais sans le cache supplémentaire. Le tableau initial de cette fuite ne mentionnait pas les quatre cœurs LP-E, que le leaker Jaykihn affirme pourtant présents également sur les modèles standards. Les entrées de benchmark ne permettent pas d’identifier un modèle commercial précis ni de confirmer si la puce testée intègre ce cache additionnel.

Plus bas dans la gamme annoncée, le Core Ultra 9 4900 BFC (65W) combinerait 6 cœurs P, 12 cœurs E et 4 cœurs LP-E, tandis que le Core Ultra 7 4870K BFC (125W) utiliserait une configuration 8P+12E+4LP-E. Ces deux modèles intégreraient une puce graphique à 32 unités d’exécution. Les Core Ultra 5 4650K et 4650KF (125W) afficheraient une configuration 6P+12E, complétée par les quatre cœurs LP-E évoqués précédemment ; la version KF serait dépourvue de graphique intégré.

Modèle Cœurs (P+E+LP-E) Cache important TDP iGPU Core Ultra 9 4970K BFC 8+16+4 Oui 125W 32 EU Core Ultra 9 4950K 8+16 Non 125W 32 EU Core Ultra 9 4900 BFC 6+12+4 Oui 65W 32 EU Core Ultra 7 4870K BFC 8+12+4 Oui 125W 32 EU Core Ultra 7 4850K 8+12 Non 125W 32 EU Core Ultra 5 4650K 6+12 Non 125W 32 EU Core Ultra 5 4650KF 6+12 Non 125W Aucun

Cette gamme nécessiterait des cartes mères au format LGA 1954 associées à des chipsets de série 900. Des configurations plus importantes, pouvant atteindre 52 cœurs, sont par ailleurs évoquées pour une arrivée ultérieure.