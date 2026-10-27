MacBook Pro tactiles, puce M6, nouvel iMac : ce qu’Apple pourrait dévoiler ce mercredi

Apple pourrait enfin se décider à mettre des écrans tactiles sur ses MacBook Pro, une révolution que la concurrence propose depuis des années. Mais entre des ordinateurs à plus de 3 000 dollars et un iPad mini vendu 759 euros avec un écran 60 Hz, la véritable innovation risque surtout de se trouver sur la facture.

Apple organise ce mercredi 28 octobre 2026 à Los Angeles un événement intitulé « Pro and Tell », prévu à 10 h heure locale, 19 h en France. Contrairement aux traditionnelles conférences diffusées en direct, cet événement sera en fait une session de prise en main sur invitation, réservée à un groupe restreint de journalistes et de créateurs de contenu, généralement les youtubeurs à la botte de la marque à la pomme. Ce format reprend celui adopté précédemment pour la présentation du MacBook Neo. Plusieurs informations et rapports permettent d’anticiper le contenu de cette présentation, principalement axée sur la gamme d’ordinateurs Mac.

MacBook Pro tactiles de 14 et 16 pouces

Le sujet principal des rumeurs concerne l’arrivée d’écrans tactiles sur les ordinateurs portables de la marque, un segment qu’Apple n’avait pas investi jusqu’alors. D’après les informations rapportées par Mark Gurman (Bloomberg), deux modèles de MacBook Pro de 14 et 16 pouces seraient présentés avec des dalles OLED et une dalle tactile. L’intégration d’un écran OLED et du tactile constituerait une première pour un Mac. On rappelle que même s’il n’est pas tactile, le MacBook Pro est déjà à lui-seul, un festival des traces de doigts, on imagine donc quand il sera tactile.

Ces ordinateurs pourraient également remplacer l’encoche actuelle par une « Dynamic Island », similaire à celle présente sur les modèles récents d’iPhone, destinée à afficher des alertes et des activités en direct. Certaines sources évoquent également un châssis plus fin et plus léger.

Côté composants internes, ces modèles ne passeraient pas à une génération M6 Pro ou M6 Max. Ils conserveraient les puces M5 Pro et M5 Max lancées en mars 2026, limitant les évolutions majeures à l’affichage et au design.

Ce changement matériel se refléterait sur la grille tarifaire, avec des hausses estimées entre 300 et 500 dollars par rapport aux versions non tactiles. Le modèle 14 pouces pourrait ainsi être commercialisé entre 2 800 et 3 000 dollars, et la version 16 pouces entre 3 300 et 3 500 dollars.

Un MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme doté de la puce M6

En parallèle des modèles tactiles, Apple pourrait mettre à jour son MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme. Ce modèle conserverait son design actuel, sans dalle OLED ni fonctionnalités tactiles, mais intégrerait la puce M6 standard, déjà apparue dans le Mac mini en septembre 2026.

Ce modèle pourrait être dévoilé dès le mardi 27 octobre, avant la présentation des versions tactiles le lendemain. Les précommandes s’ouvriraient dans la foulée, pour des livraisons et une disponibilité générale à partir du 6 novembre 2026. Son prix d’accès devrait se situer autour de 1 999 dollars (tarif actuel de la configuration 16 Go de mémoire et 1 To de stockage après l’augmentation survenue en juin dernier), voire légèrement au-dessus.

Un nouvel iMac 24 pouces

Le modèle tout-en-un de 24 pouces, dont la dernière révision remonte à 2024 avec la puce M4, devrait lui aussi adopter la puce M6. L’appareil conserverait le même format de 24 pouces et proposerait de nouvelles nuances de couleurs.

Cette mise à jour technique apporterait également la prise en charge du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6. Le passage à la technologie OLED n’est pas prévu pour cet appareil dans l’immédiat. Le tarif de ce futur iMac n’a pas encore fuité, mais il ne devrait pas baisser après la hausse appliquée en juin 2026 sur la version M4.

L’iPad mini de 8ème génération déjà officialisé

Alors qu’il était pressenti pour cette fin de mois, l’iPad mini (8ème génération) a été officialisé en amont par Apple, le lundi 26 octobre 2026.

L’appareil intègre plusieurs nouveautés :

Une dalle OLED (limitée à un taux de rafraîchissement de 60 Hz), avec option de verre nano-texturé antireflet.

Le système « Acoustic Display », qui remplace les ouvertures de haut-parleurs habituelles par une diffusion sonore à travers l’écran.

La puce A20 Pro (la version à 6 cœurs étant réservée au modèle de 512 Go).

La puce réseau Apple N1, compatible avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6.

Une caméra frontale positionnée sur le bord paysage.

La prise en charge de l’Apple Pencil Pro.

Une certification de résistance à l’eau et à la poussière IP67, inédite sur un iPad.

Cette nouvelle version est proposée à partir de 759 euros en version Wi-Fi et 929 euros en version cellulaire. Et oui, Apple vous vend bien une petite tablette de même pas 9 pouces de diagonale avec une dalle 60 Hz et 128 Go de stockage pour plus de 750 euros, ce n’est pas une blague. Et encore, les “pauvres” qui achèteraient la version d’entrée de gamme seront contraints d’utiliser une puce A20 Pro bridée.