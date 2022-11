Arctic lance sa pâte thermique MX-6

Arctic lance officiellement sa nouvelle pâte thermique MX-6, laquelle succède logiquement à la MX-5. Cependant, selon la marque, elle reprend plutôt les bases de la MX-4 ; une posture judicieuse, puisque la MX-5 a souffert de problèmes de production et s’affiche désormais en statut “End-of-Life” sur le site de la marque. Quoi qu’il en soit, la nouvelle version offre des performances accrues ainsi qu’une meilleure viscosité.

© Arctic

L’entreprise écrit : “Nous sommes fiers de nos pâtes thermiques. Avec plus de 20 ans d’expérience sur le marché du refroidissement des PC, la MX-6 a été développée dans le but d’offrir un produit de première classe à un prix abordable. La formule optimisée est basée sur celle de la MX-4, l’une des pâtes thermiques les plus vendues au monde. L’accent a été mis sur les possibilités d’application polyvalentes et sur une consistance facile d’utilisation”.

Caractéristiques

En chiffres, la MX-6 affiche une ahurissante viscosité de 45 000 Poise (il s’agit possiblement d’une erreur, mais cette valeur se retrouve à la fois sur la page produit et dans les spécifications), une densité de 2,6 g/cm³, une tension de claquage de 7,5 kV/mm. Bizarrement, Arctic ne précise pas la conductivité thermique (W/mk).

Pâte thermique Arctic MX-6 MX-5 MX-4 Viscosité 45,000 Poise 550 Poise 870 Poise Densité 2,6 g/cm³ 3,2 g/cm³ 2,5 g/cm³ Température d’utilisation en continu -50~150 ℃ -40~180 ℃ -50~150 ℃ Résistivité 1,8 X 1012 Ω-cm 1,9 X 1012 Ω-cm 3,8 X 1012 Ω-cm Tension de claquage 7,5 kV/mm 250 V/mm – Conductivité thermique ? 6 W/mk 8,5 W/mk

© Arctic

Selon Arctic, la formule de sa pâte garantit jusqu’à huit ans de durabilité. L’entreprise vend cette MX-6 sous forme de pipettes de 2, 4 ou 8 grammes. Comptez 11,99 euros les deux grammes, 17,99 grammes les 8 grammes.