Arctic lance son énorme ventirad Freezer 50 en version AM4/LGA 1xxx

Arctic lance une version de son dissipateur CPU Freezer 50 pour les processeurs Intel et AMD grand public. Dérivée de l’Arctic Freezer 50 TR destiné aux Ryzen Threadripper, cette mouture est toujours aussi massive. Elle a des dimensions de 148 x 149,5 x 166 mm pour un poids qui avoisine 1,2 kg (1 160 grammes). Le ventirad offre une capacité de refroidissement digne d’une du watercooling : bien qu’Arctic ne donne pas de valeur précise, il peut gérer, de fait, un processeur avec un TDP de 280 W.

Pour y parvenir, l’engin bénéficie d’une conception à double tour. Celle-ci comprend 104 ailettes en aluminium d’une épaisseur de 0,4 mm (2 x 52). Elle sont épaulées par six caloducs de 6 mm de diamètre et par deux ventilateurs, un de 120 mm et un autre de 140 mm.

13 LED RGB configurables

La turbine de 120 mm a une vitesse de rotation comprise entre 200 et 1800 tours/minute ; celle de 140 mm de 200 à 1700 tours/minute. Arctic ne précise pas le début d’air mais annonce un volume sonore maximal de 0,4 Sone (25 dBA).

En ce qui concerne les sockets pris en charge, on retrouve les LGA1200, LGA2066, LGA115x et LGA2011-3 du côté d’Intel et l’AM4 chez AMD. Ce ventirad Arctic Freezer 50 garantit un un espace libre de 37,5 mm pour les modules mémoire. Enfin, il bénéficie également de 13 LED RGB configurables.

Il est disponible à un tarif de 59,99 euros sur le site d’Arctic et à 67,09 euros sur Amazon. La garantie dure six ans.