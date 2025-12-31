Asus dévoile des cartes mères avec une chambre à vapeur pour rafraîchir vos SSD

Asus dévoilera au CES 2026 sa nouvelle gamme de cartes mères AM5 “Neo”, caractérisée par un refroidissement innovant par chambre à vapeur pour les SSD et un système de gestion des câbles via broches pogo.

Asus s’apprête à marquer les esprits lors du prochain CES 2026 à Las Vegas en dévoilant une toute nouvelle série de cartes mères AM5 sous la marque “Neo”. Au programme : une gestion thermique révolutionnaire pour les SSD et une connectique repensée pour faciliter la vie des passionnés de montage PC.

Dans une courte vidéo promotionnelle de 18 secondes diffusée récemment, le géant du hardware a offert un premier aperçu de sa gamme Neo. Conçue pour les enthousiastes et les assembleurs de systèmes, cette série semble promettre des avancées significatives en matière de gestion des câbles et de refroidissement, se distinguant ainsi des modèles existants comme les séries ROG Strix, ROG Crosshair, TUF Gaming et ProArt, qui seront également mises à jour lors de l’événement.

Une innovation majeure pour le refroidissement des SSD

L’élément le plus marquant de ce teaser est sans doute l’introduction d’une solution de refroidissement par chambre à vapeur pour les SSD M.2. Une étiquette visible dans la vidéo, portant la mention “3D VC M.2”, suggère l’intégration directe de cette technologie sur la carte mère.

Bien que les chambres à vapeur soient couramment utilisées dans les smartphones haut de gamme, les cartes graphiques et les refroidisseurs de CPU, c’est la première fois qu’une telle technologie est intégrée nativement sur une carte mère grand public pour réguler la température des disques de stockage. Cette innovation arrive à point nommé pour gérer la chaleur intense générée par les SSD PCIe Gen5 de première génération, promettant ainsi des performances accrues et une meilleure longévité pour ces composants ultra-rapides.

Gestion des câbles et connectique “Pogo”

Outre le refroidissement, Asus semble vouloir simplifier la gestion des câbles, un défi constant pour les monteurs de PC. La vidéo révèle un ensemble de broches pogo situées à proximité du socket AM5, étiquetées “AIO_POGO”.

Habituellement trouvées dans l’électronique grand public comme les stations de charge, l’usage exact de ces broches sur une carte mère reste sujet à spéculation. Cependant, l’étiquette suggère fortement une nouvelle méthode pour connecter et gérer les câbles des refroidisseurs liquides tout-en-un (AIO), ce qui permettrait d’épurer l’intérieur du boîtier et d’optimiser le flux d’air.

Prêt pour les prochains processeurs AMD

Ces nouvelles cartes mères Neo sont conçues pour supporter l’écosystème AM5, assurant une compatibilité avec la majorité des processeurs actuels et futurs. Elles devraient accueillir sans encombre les nouvelles puces “Granite Ridge Refresh” basées sur l’architecture Zen 5, attendues pour le début de l’année prochaine.

Parmi ces futurs processeurs, les rumeurs évoquent le Ryzen 7 9850X3D et le très puissant Ryzen 9 9950X3D2. Ce dernier, qui a récemment fait l’objet de fuites, afficherait des spécifications impressionnantes avec 16 cœurs, 32 threads et 192 Mo de cache L3. De plus, Asus et ASRock ont confirmé que le support du socket AM5 s’étendra au-delà de Zen 5, garantissant la compatibilité avec les futurs processeurs Zen 6.