L’architecture Zen 5 d’AMD fait déjà son apparition dans HWiNFO

Les Ryzen 7000 Series commencent à peine à être commercialisés que le support de la prochaine architecture d’AMD arrive déjà dans HWiNFO.

©HWiNFO

Alors que l’architecture Zen 4 d’AMD vient tout juste de débarquer sur le marché, via les processeurs Ryzen 7000 Series, l’architecture suivante commence déjà à faire parler d’elle. La note de version du logiciel HWiNFO indique en effet l’ajout du support – forcément partiel – des processeurs de la famille Zen 5.

Un support initial et très partiel

En pratique, cela signifie que les développeurs connaissent déjà l’identifiant de famille de cette future gamme de CPU, et que HWiNFO est d’ores et déjà capable de les détecter correctement. En revanche, il s’agit là d’un support initial ; le logiciel ne sera probablement pas capable d’indiquer le modèle exact ou ses caractéristiques (fréquence, quantité de mémoire cache, nombre de coeurs…). Pour rappel, les processeurs sur architecture Zen 5, probablement les Ryzen 8000 Series, devraient débarquer en 2024 et profiter d’une gravure en 4 nm, tout en restant compatibles avec le socket AM5 nouvellement lancé.

Cette nouvelle version 7.30 de HWiNFO en profite pour corriger quelques problèmes et ajouter ou améliorer certaines fonctionnalités. On notera enfin le support étendu des cartes Arc d’Intel et Radeon RDNA3 d’AMD, mais aussi celles des cartes mères les plus récentes en chipset Z790, B760, X670 ou B650.

Source : HWiNFO