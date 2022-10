Preview : ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WiFi, du haut de gamme pour jouer sur Raptor Lake

En marge du lancement de ses Core Raptor Lake il y a quelques jours déjà, Intel a également présenté son chipset Z790 dédié à cette nouvelle génération de processeurs. Les constructeurs de cartes mères ont suivi, annonçant les uns après les autres leurs produits respectifs. ASUS fait bien entendu partie de ceux-ci, avec une gamme complète de nouvelles cartes mères Z790, dont la ROG Strix Z790-E Gaming WiFi qui nous intéresse aujourd’hui.

La ROG Strix Z790-E Gaming WiFi vise le segment gaming haut de gamme, et on attend donc d’elle qu’elle se montre à la hauteur de ses prétentions (et de son prix). La présentation globale du produit reste classique, dans la même lignée que les modèles de la gamme précédente, avec tous les accessoires emballés individuellement dans un sachet plastique ; point de vue écologie, on repassera.

Outre l’indispensable guide d’utilisation, le bundle se compose d’une planche d’autocollants et d’un porte-clés Republic Of Gamers, de l’antenne WiFi, de deux câbles SATA, de colliers de serrage, de pads et fixations pour les SSD M.2, d’un support pour soulager la carte graphique de son poids ou encore d’accessoires offrant la possibilité d’ajouter des ventilateurs de différentes tailles au niveau des VRM ou de la mémoire. Bref de quoi parer à n’importe quel cas ou besoin, mais sans goodie qui sorte réellement du lot.

ROG Strix Z790-E Gaming WiFi : complète côté fonctionnalités

Modèle haut de gamme destiné aux gamers oblige, cette carte mère propose sur le papier des caractéristiques et des fonctionnalités alléchantes. En plus de son socket LGA 1700 acceptant les processeurs Core de douzième et treizième génération d’Intel, la ROG Strix Z790-E Gaming WiFi est dotée de quatre connecteurs DDR5, pour un maximum possible de 128 Go de DDR5-7200, avec support de l’XMP bien entendu.

Côté ports d’extension, on trouve un port PCI-Express 5.0 x16 renforcé et directement connecté au CPU, et deux ports PCI-Express 4.0 x16 (câblés en x4). On perd donc un port PCI-Express 1x par rapport à la ROG Strix Z790-E Gaming WiFi. Cinq ports M.2 sont au total disponibles : deux connectés au processeur (respectivement interfacés en PCIe 5.0 x4 et PCIe 4.0 x4), et trois reliés au chipset. Ces derniers supportent au maximum les SSD PCIe x4, mais l’un d’entre eux est également compatible avec le mode SATA AHCI.

Attention, ASUS précise que si le port M.2 principal, connecté au processeur en PCIe 5.0 et disposant d’un radiateur dédié, est utilisé, le port PCI-Express 5.0 x16 ne fonctionnera qu’en 8x, bridant potentiellement (très) légèrement la carte graphique. Quatre connecteurs SATA classiques sont par ailleurs disponibles pour les périphériques de stockage “d’ancienne génération”.

A l’arrière, on trouve une connectique assez fournie avec un total de 12 ports USB (un USB 3.2 Gen2x2 Type-C, sept USB 3.2 Gen2 dont un en Type-C, et quatre USB 3.2 Gen1). Et si cela ne suffisait pas, neuf ports USB supplémentaires (dont un USB 3.2 Gen 2×2 avec support PowerDelivery 30W et quatre USB 3.2 Gen1) et un Thunderbolt/USB4 peuvent venir se brancher sur des connecteurs dédiés sur la carte mère.

Des sorties HDMI et DisplayPort sont également disponibles, de même que les indispensables entrées/sorties audio, bénéficiant pour l’occasion de connecteurs plaqués or. Un port Ethernet 2.5Gbps, des prises pour les antennes WiFi/Bluetooth et des boutons “Clear CMOS” et “BIOS Flashback” complètent le tout.

Un design ROG Strix travaillé et amélioré

Sans surprise, cette carte mère reprend l’esprit des précédents modèles de la gamme, avec des pièces en plastique et des radiateurs en aluminium au design ROG Strix caractéristique. Mais ASUS a affiné ses croquis en concevant la ROG Strix Z790-E Gaming WiFi, en jouant en particulier sur les reflets ou la translucidité de certaines pièces en plastique.

C’est par exemple le cas du “Q-Release” qui permet pour rappel de faciliter l’insertion et le retrait d’une carte graphique sur le port PCI-Express principal : le plastique transparent utilisé permet de voir le mécanisme, ce qui fait son petit effet. De la même façon, on trouve ça et là un petit Pac-Man en train de s’adonner à son passe-temps favori. Bref, ASUS a le soucis du détail et on aime ça.

©Galaxie Media

Le design du système de refroidissement de l’étage d’alimentation 18+1 phases de cette carte mère reste très proche de celui que l’on trouve sur la ROG Strix Z690-E Gaming WiFi du constructeur. En forme de L, il se compose de deux radiateurs reliés par un caloduc. La dissipation est donc passive, mais il est possible de rajouter un petit ventilateur de 40/50 mm (non fourni) grâce à un support (fourni, lui). L’emplacement M.2 principal profite quant à lui d’un radiateur dédié, de même que le chipset Z790.

Compatible Aura Sync, cette ROG Strix Z790-E Gaming WiFi possède un connecteur RGB et trois ports adressables Gen2. Elle profite également d’une zone RGB aux couleurs personnalisables, entre le radiateur de l’étage d’alimentation et le panneau d’I/O arrière. Derniers points appréciables, ASUS a ajouté un bouton Start directement sur le PCB, et certains connecteurs comme les ATX12V sont renforcés.

Un layout propre, des composants de qualité

Une fois mise à nue, sans ses radiateurs et plasturgies, la ROG Strix Z790-E Gaming WiFi confirme son placement haut de gamme avec un layout dense mais irréprochable. La partie audio 7.1, composé d’un chipset SupremeFX ALC4080 et d’un amplificateur Savitech SV3H712, est ainsi bien séparée du reste du layout afin de minimiser les interférences. L’étage d’alimentation, similaire à celui de la Strix Z690-E Gaming WiFi, repose sur un contrôleur PWM Renesas RAA229131 gérant les 18+1 phases (des MOSFETs Intersil ISL99390 SPS de 90A).

©Galaxie Media

La gestion de l’Ethernet 2.5Gb est confiée à un chipset Intel I226-V, tandis qu’un module Intel AX210 se charge du WiFi 6E et du Bluetooth 5.3. Le constructeur utilise par ailleurs des contrôleurs de qualité pour gérer les autres interfaces (en particulier les ports USB 3.2 Gen1 et Gen2 gérés par des puces ASMedia ASM1074 et Realtek RTS5420).

Cette ROG Strix Z790-E Gaming WiFi propose enfin de nombreux réglages côté overclocking, refroidissement, ventilation ou encore fonctionnalités audios grâce à une suite logicielle complète (AI Cooling II, AI Noise Cancelation, GameFirst VI, AI Suite 3, Sonic Studio III ou encore Armoury Crate). Nous reviendrons toutefois sur cet aspect prochainement, avec un focus plus particulier sur les fonctionnalités AI Overclocking et Enhanced Memory Profile II mises en avant pas ASUS. A suivre dans le test complet…