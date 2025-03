ASRock a trouvé comment réparer les stockets AM5 défectueux

ASRock a récemment publié un communiqué concernant les problèmes de démarrage rencontrés avec le processeur AMD Ryzen 7 9800X3D sur ses cartes mères AM5. Selon ASRock, le nettoyage du socket AM5 permettrait de résoudre ces problèmes sans nécessiter de réparations.

Quels problèmes ont été rencontrés avec le stocket AM5 ?

Au cours des dernières semaines, plusieurs utilisateurs ont signalé des pannes de systèmes AM5, en particulier lors de l’installation du Ryzen 7 9800X3D sur des cartes mères ASRock. Bien que des problèmes similaires aient été observés sur des cartes mères d’autres fabricants, comme la MSI X870E Tomahawk WiFi, les rapports étaient plus fréquents pour les cartes mères ASRock AM5.

ASRock a mené des tests internes après avoir recueilli des combinaisons de CPU et de cartes mères auprès de plusieurs utilisateurs concernés. L’entreprise affirme avoir découvert que les pannes n’étaient pas dues à des dommages réels sur les cartes mères, mais à la présence d’objets étrangers dans le socket AM5. Ces objets empêchaient le démarrage des systèmes ou endommageaient le CPU.

ASRock résoud le problème

Après avoir retiré ces objets étrangers et nettoyé soigneusement le socket, ASRock a constaté que les cartes mères fonctionnaient correctement. Elles ont réussi les tests de charge lourde et de fonctionnement prolongé sans nécessiter de réparations supplémentaires.

ASRock a pris ces incidents au sérieux et a rapidement contacté les utilisateurs affectés pour collecter des informations et rappeler certaines cartes mères pour des tests détaillés. L’entreprise a également publié une nouvelle version du BIOS le mois dernier pour atténuer ces problèmes, bien que l’enquête n’ait révélé aucun lien avec la mémoire.

Quid d’AMD dans l’histoire ?

Bien que le nettoyage du socket semble résoudre le problème dans certains cas, la cause des marques de brûlure sur les CPU reste incertaine. Les incidents pourraient être dus à des erreurs utilisateur, comme un mauvais positionnement du CPU, ou à la présence d’objets étrangers dans le socket. Une enquête plus approfondie est nécessaire, d’autant plus que des pannes du 9800X3D ont été signalées sur des cartes mères d’autres fabricants, tels que MSI, ASUS et Gigabyte.

Étant donné l’ampleur des rapports, il serait judicieux qu’AMD s’implique également dans l’investigation pour identifier la cause profonde de ces problèmes et apporter une solution durable.