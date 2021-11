Asus indique que ses alimentations Thor intègrent le connecteur PCIe 12VHPWR

Et précise que le 12 broches de NVIDIA est « PCIe 5.0 Ready ».

Dans une vidéo de présentation de ses produits, Asus a indiqué que ses nouveaux blocs d’alimentation ROG Thor II s’appuyaient sur le nouveau connecteur PCIe 12VHPWR (à partir de 36:39). La société estime également que le connecteur d’alimentation PCIe à 12 broches de NVIDIA est conforme aux spécifications PCIe 5.0.

Évoqué pour la première fois début octobre, le connecteur PCIe 12VHPWR serait le nouveau standard pour le PCIe 5.0. C’est un modèle 16 broches (12 voies d’alimentation et 4 voies de signal) capable de délivrer jusqu’à 662,4 watts (9,2A par broche). Il serait donc plus apte à répondre à l’appétit de cartes haut de gamme que le classique 8 broches, limité à 150 W. D’ailleurs, selon Asus, la RTX 3090 est susceptible de faire des pics de consommation à 900 W. Actuellement, les cartes graphiques les plus gourmandes en énergie possèdent trois connecteurs d’alimentation PCIe à 8 broches. Avec les 75 W du slot PCIe, la puissance maximale est donc de 525 W. Ce connecteur PCIe 12VHPWR entrerait en service à l’occasion du lancement d’une hypothétique RTX 3090 Ti, suspectée d’utiliser ce fameux connecteur d’alimentation PCIe 5.0.

Quoi qu’il en soit, sur la page produit des alimentations ROG Thor 1000W Platinum II, on peut lire ceci : « Chaque PSU ROG Thor 1000W Platinum II est fourni avec un câble PCIe 12 broches qui peut acheminer jusqu’à 600W de puissance vers les cartes graphiques PCIe Gen 5.0. Préparez-vous à l’avenir de l’alimentation électrique. »

Le 12 broches de NVIDIA également « PCIe 5.0 Ready » ?

Par ailleurs, Asus prétend dans la vidéo que le connecteur 12 broches de NVIDIA est également « PCIe 5.0 Ready ». Cela signifierait que les quatre broches de contact du PCIe 12VHPWR sont dispensables. De fait, la puissance maximale théorique du connecteur 12 broches NVIDIA est de 648 W (9A par broche), soit une valeur légèrement inférieure au PCIe 12VHPWR.Néanmoins, la spécification PCIe 5.0 aurait officiellement une puissance maximale de 600 W et n’exclurait donc pas le connecteur 12 broches de NVIDIA.

En pratique, un unique connecteur d’alimentation PCIe 5.0 satisferait l’appétit d’une carte graphique jusqu’à 675 W ; une paire, jusqu’à 1 275 W ; trois connecteurs pousseraient la limite à 1 875 W.

Source : Asus via Tom’s Hardware US