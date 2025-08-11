Battlefield 6 : près de 500 000 joueurs et quasiment autant de tricheurs

La bêta ouverte de Battlefield 6 a attiré plus de 470 000 joueurs simultanés sur Steam, tout en luttant contre les tricheurs avec son système anti-triche Javelin.

La bêta ouverte de Battlefield 6 a attiré plus de 470 000 joueurs simultanés sur Steam, selon les données de SteamDB. Ce pic de popularité pourrait dépasser les 500 000 joueurs avant la fin du week-end de test. Les joueurs participant à cette phase de bêta ont accès à des récompenses en jeu, telles que des skins, des packs d’armes, des autocollants et des arrière-plans de cartes de joueur personnalisés. Une seconde session de test est prévue du jeudi 14 août au dimanche 17 août, offrant des récompenses cosmétiques supplémentaires.

Electronic Arts a mis en place un système anti-triche de niveau noyau, nommé Javelin, qui nécessite l’activation de SecureBoot sur PC. Malgré cette mesure, des tentatives de triche ont été enregistrées. L’équipe SPEAR, responsable de l’anti-triche, a rapporté avoir bloqué 330 000 tentatives de triche ou de contournement des protections depuis le début de la bêta ouverte. Les joueurs ont signalé 44 000 cas potentiels de triche le premier jour et 60 000 le lendemain. Ces rapports sont utilisés par l’équipe d’intégrité de jeu d’EA pour améliorer les détections et retirer les tricheurs confirmés.

SecureBoot, bien que n’étant pas une solution parfaite, constitue une barrière supplémentaire contre les développeurs de cheats. Il facilite la détection des programmes de triche et renforce la sécurité globale du jeu. EA a souligné que la lutte contre les tricheurs se poursuivrait sans relâche, notamment en vue du lancement officiel du jeu prévu pour le 10 octobre.

Malgré ces mesures, des joueurs ont signalé la présence de tricheurs utilisant des wallhacks et des aimbots, contournant ainsi les défenses anti-triche. Cela montre que même avec des systèmes avancés comme Javelin, SecureBoot et TPM 2.0, des failles peuvent être exploitées par des tricheurs déterminés.

La bêta ouverte de Battlefield 6 a donc connu un succès notable en termes de participation, mais elle a également mis en lumière les défis persistants liés à la triche dans les jeux multijoueurs. EA continue de travailler sur des améliorations pour garantir une expérience de jeu équitable et compétitive pour tous les joueurs.