DOOM : The Dark Ages atteint un nombre record de joueurs en quelques semaines

DOOM: The Dark Ages a atteint 3 millions de joueurs sept fois plus rapidement que DOOM Eternal, porté par sa disponibilité immédiate sur le Game Pass et un accueil globalement positif.

Bethesda Softworks a annoncé que DOOM: The Dark Ages, le dernier volet de la franchise développée par id Software, a déjà réuni 3 millions de joueurs, marquant ainsi le meilleur lancement de la série à ce jour. Le titre a atteint ce chiffre sept fois plus rapidement que DOOM Eternal, l’épisode précédent.

Un lancement boosté par le Game Pass

Il convient toutefois de souligner que DOOM: The Dark Ages a été disponible dès sa sortie via Xbox Game Pass, ce qui a pu accélérer son adoption. En comparaison, DOOM Eternal, sorti avant le rachat de Bethesda par Microsoft en mars 2021, n’avait pas bénéficié d’un tel accès immédiat à ce service d’abonnement. Ces différences rendent toute comparaison directe plus complexe.

Un taux de satisfaction convaincant

Le jeu affiche actuellement une note moyenne de 86 % sur Steam, selon les évaluations des utilisateurs. La critique spécialisée est également favorable. Le journaliste Chris Wray a attribué un 8,5/10 au titre, soulignant un retour à un style de jeu plus proche de DOOM (2016), avec une campagne dense et une narration étoffée.

Selon lui, DOOM: The Dark Ages conserve l’intensité propre à la série, tout en maîtrisant mieux certains excès observés dans DOOM Eternal. La campagne compte plus de vingt niveaux, proposant un contenu riche, malgré quelques imperfections mineures.

Mises à jour graphiques à venir

Par ailleurs, NVIDIA a confirmé qu’une mise à jour graphique importante sera déployée en juin, avec l’intégration du path tracing. Cette mise à jour comprendra également la technologie DLSS Ray Reconstruction pour améliorer le rendu visuel tout en optimisant les performances.

Dans une interview accordée à Digital Foundry, Billy Khan, responsable technologique chez id Software, a précisé que DOOM: The Dark Ages n’aurait pas été possible sans le ray tracing, soulignant son rôle dans la conception et l’optimisation du moteur du jeu.