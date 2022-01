be quiet! ajoute des modèles 850 W et 1000 W à sa gamme d’alimentations Pure Power 11 FM

be quiet! étoffe sa gamme d’alimentations Pure Power 11 FM Series en y ajoutant des modèles de 850 et 1000 watts. Ces blocs sont toujours entièrement modulaires et bénéficient d’un rendement 80 Plus Gold. Ces deux références complètent la série par le haut ; cette dernière comprenait jusqu’alors trois modèles, de 550W, 650W et 750W (notez que la gamme Pure Power 11 regroupe trois séries : FM, CM, ainsi qu’une dernière sans suffixe).

Ces alimentations Pure Power 11 FM sont équipées de câbles plats noirs, à l’exception du 20+4 pins, gainé noir. Elles proposent deux rails 12V indépendants, un nombre de connecteurs PCI-Express qui peut grimper à six, et désormais une puissance de sortie allant jusqu’à 1000 watts donc. Concernant la certification 80 Plus Gold, elle garantit un rendement montant jusqu’à 93,9 % sur 230 volts. Ces blocs prennent en charge tous les circuits de protection actuels (notamment l’UVP, l’OVP, le SCP, l’OPP, l’OCP et l’OTP). Côté refroidissement, be quiet! mise sur un ventilateur de 120 mm. L’entreprise couvre les alimentations Pure Power 11 FM d’une garantie de 5 ans.

Caractéristiques et prix

Dans son dossier de presse, be quiet! fournit les courbes sonores des deux nouveaux modèles ainsi que les caractéristiques complètes pour l’ensemble de la gamme, que vous retrouverez ci-dessous. L’entreprise précise que les modèles Pure Power 11 FM 850 W et 1000 W seront commercialisés à partir du 8 février. Enfin, voici le prix recommandé pour l’intégralité de la gamme :

Puissance Prix Pure Power 11 FM 550W 89,90 euros Pure Power 11 FM 650W 99,90 euros Pure Power 11 FM 750W 114,90 euros Pure Power 11 FM 850W 124,90 euros Pure Power 11 FM 1000W 154,90 euros

