be quiet! présente son Dark Rock TF 2, un ventirad top flow à double radiateur

Après avoir dévoilé son premier kit watercooling ARGB, le Silent Loop 2, au printemps, be quiet! ajoute nouveau ventirad à son catalogue, le Dark Rock TF 2. Ce modèle présenté comme un ventirad top flow premium peut gérer un processeur avec un TDP atteignant 230 W. Sa conception repose sur l’association de deux dissipateurs de chaleur avec inserts anti-vibrations en caoutchouc épaulés par six caloducs de 6 mm de diamètre et une paire de ventilateurs.

Pour les revêtement, la marque allemande a choisi l’aluminium pour les surfaces de refroidissement. La plaque supérieure est en aluminium brossé et bénéficie aussi « d’un revêtement noir en particules de céramique censé améliorer la dissipation thermique face à d’autres revêtements moins sophistiqués » selon la société. Ce Dark Rock TF 2 mesure 163 x 140 x 134 mm avec les ventilateurs et pèse 945 grammes. Il autorise l’installation de modules mémoire allant jusqu’à 49 mm de haut.

27,1 dBA à 100 % en PWM

En ce qui concerne les ventilateurs, ce sont un Silent Wings 3 135 mm en forme d‘entonnoir et un Silent Wings 135 mm plus classique. Les turbines profitent de paliers fluid-dynamic durables et d’un moteur à 6 pôles. La vitesse de rotation maximale est de 1400 tr/min pour l’un, 1300 tr/min pour l’autre. En matière de niveau sonore, be quiet! annonce 11,1 dBA à 50 % PWM, 19,7 dBA à 75 % et 27,1 dBA à pleine vitesse.

Le ventirad, livré avec un kit de montage et un pont de fixation intégré, est compatible avec les processeurs Intel avec socket LA 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) ; AMD AM4 / AM3(+).

Le Dark Rock TF 2 sera disponible à partir du 10 août au prix recommandé de 85,90 euros. be quiet! accorde une garantie de 3 ans.