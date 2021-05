Intro, sélection des meilleurs modèles

Carte mère, processeur, mémoire, disque dur, carte graphique ou encore SSD : le choix de certains composants d’un ordinateur de bureau est (presque) toujours mûrement réfléchi, mais il en est un que l’on néglige trop souvent, alors qu’il est un des plus importants d’une configuration : l’alimentation.

En effet, si le bloc d’alimentation est de mauvaise qualité ou bien sous-dimensionné, c’est la stabilité de la configuration dans son ensemble qui en pâtira. A contrario, un bloc d’alimentation surdimensionné grèvera inutilement le portefeuille et n’offrira pas un rendement optimal : en-dessous de 50 % de sa puissance de fonctionnement, il gâchera souvent plus d’énergie en chaleur qu’un bloc de plus faible puissance, utilisé à 80%. Autre chose : une mauvaise alimentation peut-même tuer votre PC si elle ne satisfait pas les normes de sécurité élémentaires.

Nous nous lançons dans un tortueux guide d’achat des blocs d’alimentation PC pour mieux vous conseiller, et surtout pour mieux vous aider à vous y retrouver. La liste ne sera bien évidemment pas exhaustive, et nous allons essayer de vous conseiller des modèles pour tous les type de besoins et d’usages. Mais pas d’inquiétude si vous ne voyez pas votre modèle fétiche dans la liste, ça ne veut pas dire qu’il ne correspondra pas à votre configuration. Ce guide a surtout vocation à vous donner des conseils et des exemples de caractéristiques et puissances pour un usage donné. Nous allons voir des exemples de modèles les plus simples pour la bureautique, aux plus gros modèles pour les très grosses configurations, en passant par différents formats. La sortie récente des nouvelles cartes graphique sera également l’occasion de rappeler les alimentations nécessaires pour chaque gamme de cartes. De manière générale nous vous recommanderons de choisir un modèle de marques reconnues, telles que Antec, BeQuiet!, Cooler Master, Corsair, FSP ou encore Seasonic, pour ne citer que ces constructeurs parmi les plus réputés.

TFX : pour les mini-PC et les systèmes HTPC

BeQuiet! TFX POWER 2 Gold

Nous allons commencer par le modèle au format TFX. Oui, LE modèle, puisqu’il n’y a qu’une seule référence sur le marché. Chose rare, ce modèle se décline en deux variantes, une version 80 Plus Bronze, et une version 80 Plus Gold, toutes deux strictement identiques pour le reste des caractéristiques. Pour 15 € de plus, nous vous recommanderons celle ayant le meilleur rendement.

Caractéristiques techniques

– 80 Plus Gold

– 300W

– Garantie 2 ans

– Refroidissement actif

– Non modulaire

SFX : pour les mini-boîtiers

Corsair SF450 – Gold

Le marché du standard SFX se partage uniquement entre deux constructeurs, BeQuiet! et Corsair. Le premier ayant une gamme vieillissante au rendement et à la puissance moyenne, nous vous recommandons fortement la Corsair SF. Disponible en trois puissances différentes, et en deux rendement différents (Gold ou Platinum) vous aurez largement de quoi alimenter votre mini-tour. De plus la gamme Corsair SF est 100% modulaire, un choix idéal pour ne pas encombrer votre machine Micro-ATX/Mini-ITX de nappes et câbles inutiles.

Caractéristiques techniques

– 80 Plus Gold ou 80 Plus Platinum

– 450W, 650W et 750W

– Garantie 7 ans

– Refroidissement semi-passif

– Modulaire

ATX : le standard de l’industrie

Bureautique, multimédia et jeu occasionnel

Dans cette gamme large, bonne à tout faire, une alimentation de 550W vous permettra d’alimenter jusqu’à une RTX 2070 sans vous ruiner.

BeQuiet! Pure Power 11 500W Gold

La gamme Pure Power de chez BeQuiet! constitue une excellente porte d’entrée dans le milieu de gamme et dans le catalogue de la marque allemande, sans vous ruiner. Se déclinant de 300W à 700W, certifiée 80 Plus Gold (87% d’efficacité) et également disponible en version semi-modulaire (version CM avec cerclage orange) pour une dizaine d’euro de plus, cette gamme aura de quoi vous satisfaire. Ce modèle offre de bonnes prestations tout en restant relativement silencieux (18,8dB à 100%). BeQuiet! offre ici un produit honnête et solide pour moins de 70 €.

Caractéristiques techniques

– 80 Plus Gold

– De 300W à 700W

– Garantie 5 ans

– Refroidissement actif

– Non modulaire ou semi-modulaire

Corsair TX550M

Pour une quinzaine d’euros de plus, Corsair vous propose de grappiller quelques watts afin d’alimenter (au moins) une RTX 2070. Également certifiée Gold, cette alimentation pourra délivrer jusqu’à 516W tout en proposant une excellente garantie de 7 ans.

Caractéristiques techniques

– 80 Plus Gold

– De 550W à 850W

– Garantie 7 ans

– Refroidissement actif

– Semi-modulaire

Configuration de jeu, équipée d’une carte milieu et haut de gamme

Ici, nous allons nous diriger vers les configurations embarquant les milieux de gamme d’AMD et Nvidia, à savoir les RX 5700, RX 6800, RX 6700 XT et RX 6800/6800 XT pour l’un, ainsi que les RTX 2070, RTX 3060/3060 Ti et même RTX 3070 pour l’autre, toutes ces cartes nécessitant une alimentation de 650W.

Pour les cartes haut de gamme allant de la Radeon RX 6900 XT aux GeForce RTX 3080 et 3090, nous garderons les mêmes références, mais cette fois-ci en 750W. Une valeur que vous devrez vraisemblablement gonfler encore davantage et porter à 850W si votre PC embarque un processeur Intel Core i9 ou AMD Ryzen 9.

Les deux modèle précédents, Pure Power 11 et TX, se déclinant respectivement en des versions jusqu’à 700W et 850W en certifications 80 Plus Gold, restent donc hautement recommandés pour cette gamme de configuration. Nous n’aurons qu’un modèle supplémentaire à vous proposer si vous visez ce type de performances.

Seasonic FOCUS GX-650 et GX-750

Ce modèle Seasonic monte en gamme par rapport au deux modèles précédents de cette liste, en proposant notamment une architecture 100% modulaire et une construction semi-passive. Disponible de 550W à 850W avec une certification 80 Plus Gold, cette alimentation offre de la puissance avec un rendement de qualité. Mais là ou Seasonic fait la différence, c’est avec sa garantie de 10 ans.

Caractéristiques techniques

– 80 Plus Gold

– De 550W à 850W

– Garantie 10 ans

– Refroidissement semi-passif

– Modulaire

Les alimentations (très) haut de gamme

Pour aller chasser de la RX 6900 XT ou de la RTX 3080, RTX 3080 Ti et même RTX 3090 et prétendre à un rendu graphique de très haute qualité, tout en embarquant dans votre configuration un processeur survitaminé et une batterie de disques, vous devrez vous orienter vers un segment (très) haut de gamme.

Les deux premières cartes haut de gammes exigent entre 750W et 850W selon la configuration avec laquelle vous les associez. Pour leur faire honneur, nous allons également monter en gamme le bloc d’alimentation.

Pour ce qui est des RX 6900 XT, RTX 3080 et RTX 3090 il faudra au minium une alimentation de 850W. Et vu les presque 400W qu’engloutit cette dernière, il faudra se montrer généreux lors du choix du bloc d’alimentation. Rappelons également que ces RTX ont connu des problèmes de stabilité à hautes fréquences, vraisemblablement évitables avec des alimentations délivrant un excellent contrôle des tensions. Donc pour ces cartes, il vaudra mieux se tourner vers des alimentations haut de gamme de qualité.

BeQuiet! Straight Power 11 750W et 850W

Nous arrivons dans le haut de gamme de BeQuiet!, et pour fêter ça, la marque propose pour la première fois une configuration 100% modulaire. Véritable référence, ce modèle est certifié 80 Plus Gold et même 80 Plus Platinum sur une gamme alternative. Aussi bien adapté aux petits PC, qu’aux grosses stations de travail ou de jeux, ce bloc propose une configuration serveur ou multi-GPU. Construite sans câbles en interne, cette configuration permet d’améliorer le flux d’air et de réduire les perturbations électro-magnétique. Comme à son habitude, la marque germanique opte pour une conception active, mais son ventilateur Silent Wings 3 lui permet de rester inaudible même en pleine charge. Elle dispose également d’une excellente qualité et stabilité des tensions.

Caractéristiques techniques

– 80 Plus Gold ou Platinum

– De 450W à 1200W

– Garantie 5 ans

– Refroidissement actif

– Modulaire

Corsair RMx (V2)

Cette excellente alimentation certifiée 80 Plus Gold offre une fabrication totalement modulaire et un refroidissement semi-passif. Corsair a porté un soin tout particulier au choix de ses composants pour assurer un fonctionnement totalement inaudible en mode passif. En outre, sa garantie de 10 ans ne laisse aucun doute quant à sa qualité et sa fiabilité. À noter que ce modèle existe également en blanc.

Caractéristiques techniques

– 80 Plus Gold

– De 550 à 1000W

– Garantie 10 ans

– Refroidissement semi-passif

– Modulaire

Seasonic PRIME GX-750 et 850

Ce modèle Seasonic certifié 80 Plus Gold atteint jusqu’à 92% d’efficacité énergétique. Sa construction semi-passive et totalement modulaire est à ajouter à sa conception interne sans câble. Évidemment, ce modèle se révèle être totalement silencieux, ayant même un fonctionnement 0dB en-dessous de 40% de charge. Tous les câbles sont plats et gainés de bout en bout.

Caractéristiques techniques

– 80 Plus Gold

– 750W et 850W

– Garantie 12 ans

– Refroidissement semi-passif

– Modulaire

Les ultras hauts de gammes

Certification 80 Titanium, plus de 10 ans de garantie, grande stabilité des tensions et puissance de 650 à 1500W. Que demander de plus, pour des configurations surboostées ?

Seasonic Prime TX

Grâce à sa conception et fabrication soignées, ce bloc d’alimentation Seasonic offre un rendement jusqu’à 96% avec une certification Titanium et une garantie gigantesque de 12 ans ! Vous avez bien lu, 12 ans ! Avec ça, vous serez tranquille pendant de longues années. Vous profiterez au passage d’une conception semi-passive qui lui confère une utilisation ultra silencieuse, son ventilateur 135mm thermorégulé ne s’activant qu’à partir de 40% de charge.

Caractéristiques techniques

– 80 Plus Titanium

– De 650W à 1000W

– Garantie 12 ans

– Refroidissement semi-passif

– Modulaire

BeQuiet! Dark Power Pro 12

Tout nouveau modèle et tout nouveau design chez BeQuiet!. Son tout nouveau design en aluminium brossé et écriteaux chromés ravira les propriétaires de boitier vitré, et les adeptes de sobriété. En revanche sa toute nouvelle mise sur le marché (septembre 2020) lui vaudra de n’être disponible quand deux versions, et pas des plus accessibles, 1200W et 1500W. Mais nul doute que la marque allemande étoffera sa toute nouvelle gamme par des versions plus accessibles. Sur le plan technique, ce nouveau modèle offre une certification Titanium avec jusqu’à 94,9% d’efficacité énergétique et 10 ans de garantie (soit le double de la version 11). BeQuiet! à choisi de garder une conception active, même à bas régime pour éviter toute formation de point chaud et ainsi garantir une fiabilité sur le long terme et préserver un bon fonctionnement (moins de température = plus de longévité). Etant spécialiste en la matière, le ventilateur se révèle être totalement inaudible que ce soit à faible ou à forte charge, donc pas d’inquiétude à ce niveau-là. La marque propose une conception 100% modulaire, et pour la première fois des câbles tressés en tissus câbles par câbles, de couleur noir bien évidemment. Un argument qui peut faire peser du point dans la balance, quand on sait que ce genre de câbles peux couter 200€ en plus de l’alimentation. De plus, cette alimentation soignée offre une qualité et une gestion du courant irréprochable avec des tensions très stables même à forte charge, et sera capable d’encaisser les Watts !

Caractéristiques techniques

– 80 Plus Titanium

– 1200W et 1500W

– Garantie 10 ans

– Refroidissement semi-actif

– Modulaire







Afin de classer les alimentations de notre sélection, il nous a fallu mettre au point un indice global des performances : celui-ci est basé sur l’ensemble des résultats des tests de chacun des modèles, pour avoir une idée claire de la qualité réelle de chaque alimentation. Dans un soucis de clarté, nous n’avons conservé au sein des graphiques et pages suivantes que les 65 meilleurs modèles testés, sur un total de 197 blocs d’alimentation à avoir visité le banc de tests.



Les tests ont été réalisés en 115V au sein du laboratoire Cybenetics, mais les résultats en 230 V (tension française) affichent une différence de résultat négligeable, selon Aris Mpitziopoulos, testeur spécialisé en alimentations pour Tom’s Hardware.