be quiet! lance le successeur du dissipateur Pure Rock, le Pure Rock 2

En février, be quiet! a présenté son dissipateur CPU Shadow Rock 3, plus léger et plus puissant. Au tour d’une autre référence de l’entreprise de subir un rafraîchissement, le Pure Rock, avec le Pure Rock 2. Il faut dire que la première version commençait à se faire vieille, puisqu’elle est sortie en 2014. Cette deuxième mouture reprend le credo de son ancêtre, à savoir un produit de bonne facture à un tarif contenu.

Le Pure Rock 2 prend en charge des processeurs avec des TDP jusqu’à 150W. Il repose sur une conception asymétrique et mesure 155 x 121 x 87 mm pour un poids de 0,575 kg. Le dissipateur s’arme de de quatre caloducs de 6 mm de diamètre avec technologie Direct Touch (HDT) et d’un réseau d’ailettes en aluminium.

be quiet! lance son boîtier Pure Base 500DX

Ventilateur Pure Wings 2 de 120 mm

Ce modèle s’appuie sur un seul ventilateur, le Pure Wings 2 120 mm PWM. La turbine munie de neuf pâles affiche une vitesse de rotation maximale de 1500 tr/min et un volume sonore de 26,8 dBA. Le ventilateur a une durée de vie estimée de plus de 80 000 heures. Quant au Pure Rock 2, la garantie dure trois ans.

Niveau comptabilité, elle est assurée avec la plupart des sockets Intel et AMD à l’exception des TR4 et sTRX4. Vous pouvez donc utiliser le Pure Rock 2 avec les sockets Intel LGA1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) et AMD AM4 / AM3(+). Enfin, notez que le Pure Rock 2 est disponible en deux finitions : look argenté avec aluminium brossé ou revêtement noir. be quiet! annonce une disponible dans les semaines à venir. Le tarif est de 39 euros TTC pour la version argent et de 44 euros TTC pour la version noire.