Biostar propose une nouvelle carte mère B550 au format micro-ATX

Biostar lance une nouvelle carte mère au format micro-ATX sur chipset B550, la B550M-Silver. Cette carte sans fioriture fait l’impasse sur le RGB.

Chipset B550 oblique, cette référence supporte nativement les Ryzen 5000 Vermeer d’AMD. Elle peut également héberger un Ryzen 3000 Matisse ou un Ryzen 4000 Renoir. Elle leur permet de collaborer avec 128 Go de mémoire DDR4-4933 au mieux, via quatre slots. En matière de stockage, elle propose six connecteurs SATA III 6 Gbit/s et deux emplacements M.2 2280, l’un en PCIe 4.0 x4, l’autre en PCIe 3.0 x4. À cela s’ajoutent un port PCIe 4.0 x16, un PCIe 3.0 x4 et un PCIe 3.0 x1.

Munie d’un port 2,5 GbE

Au sujet de la connectivité, cette B550M-Silver possède un port Ethernet 2,5 Gigabit basé sur le contrôleur Realtek RTL8125B. Elle ne bénéficie pas de carte Wi-Fi intégrée. La connectique comprend un port DVI-D, un port HDMI et une sortie DisplayPort. Pour l’USB, ce modèle met à disposition un port USB 3.2 Gen 2 Type-C, un port USB 3.2 Gen 2, six ports USB 3.2 Gen 1 (dont deux internes) et six ports USB 2.0 (dont quatre headers).

Hélas, Biostar n’a pas indiqué le tarif.