ASRock dévoile ses cartes mères ASRock Raichi Razer Edition en B550 et X570

Des références qui mettent l’accent sur le RGB et la connectivité.

ASRock présente ses cartes mères ASRock Raichi Razer Edition qui, comme leur nom l’indique, ont été conçues en partenariat avec Razer. La gamme comprend deux références sur deux chipsets différents : la B550 Taichi Razer Edition et la X570 Taichi Razer Edition. Agrémentée de plusieurs zones RGB, ces références supportent nativement l’écosystème Razer Chroma RGB, ce qui offre une synchronisation sur « plus de 500 appareils et 150 jeux ».

Les deux autres caractéristiques mises en avant par ASRock sont un étage d’alimentation à 16 phases ainsi qu’une connexion solide. Pour ce dernier point, les cartes s’appuient sur des contrôleurs Killer Ethernet E3100 (2,5 GbE) et Killer Wi-Fi 6 AX1650 ; Killer Ethernet E3100G pour la X570, Killer Ethernet E3100X pour la B550. Les deux contrôleurs bénéficient de la technologie Killer DoubleShot Pro. Celle-ci permet une connexion simultanée en Wi-Fi et en Ethernet pour une meilleure stabilité.

Une connectique bien étoffée

La X570 Taichi Razer Edition supporte jusqu’à 128 Go de DDR4-4666 via quatre slots mémoire. Elle embarque trois ports PCIe 4.0 x16, un PCIe 4.0 x1, huit SATA3, un Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4), deux Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4 & SATA3). Les ports USB sont nombreux, avec trois interfaces USB 3.2 Gen2 (Type A+C à l’arrière, Type-C à l’avant) et huit USB 3.2 Gen1.

La B550 Taichi Razer Edition prend en charge jusqu’à 128 Go de DDR4-5200. ASRock l’a dotée de trois ports PCIe 4.0/3.0 x16, deux PCIe 3.0 x1 ; à cela s’ajoutent huit SATA3, un Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4), un Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 & SATA3). Cette carte mère B550 est aussi bien armée que sa grande sœur X570 en matière d’USB ; on retrouve là encore trois ports USB 3.2 Gen2 et huit ports USB 3.2 Gen1.

Ces deux références peuvent héberger des processeurs AMD sur socket AM4 dans les séries Ryzen 3000, 4000 G et 5000.