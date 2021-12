Bohemia Interactive présente Enfusion, son nouveau moteur

Bohemia Interactive, à qui l’on doit notamment les jeux Operation Flashpoint et Arma, présente son nouveau moteur : Enfusion. Selon le communiqué de presse, ce moteur Enfusion sera utilisé pour les futurs jeux du studio ; il est compatible avec l’API DirectX 12.

Les membres de Bohemia Interactive précisent qu’ils travaillent sur ce nouveau moteur Enfusion depuis 4 ans. Actuellement, une équipe de 30 développeurs participe à son développement. Cependant, le communiqué prévient : « Le développement du moteur Enfusion est loin d’être terminé avec l’annonce d’aujourd’hui. Son évolution progressive reste la priorité absolue de Bohemia Interactive. Le moteur lui-même, ainsi que les outils de développement et la documentation utilisateur, seront bientôt mis à la disposition du public, de même que la première démonstration jouable officielle de ses fonctionnalités. Pour le moment, Bohemia Interactive n’envisage pas de concéder une licence du moteur Enfusion aux développeurs pour qu’ils créent leurs propres jeux ».

Ce moteur s’articule autour des différents modules listés ci-dessous.

Le top 5 des mods Arma III

Un studio fondé en 1999

Marek Spanel, fondateur et PDG de Bohemia Interactive, déclare : « Nous avons fondé Bohemia Interactive il y a 22 ans et nous avons toujours choisi d’utiliser notre propre moteur interne. Aucun autre moteur disponible sur le marché ne nous permettait de créer le type de jeux que nous voulions. Par exemple, des simulations avec une physique détaillée fonctionnant dans des mondes ouverts à grande échelle que les joueurs et les communautés peuvent facilement personnaliser. Rien n’a changé à cet égard. Cependant, notre moteur Real Virtuality vieillissant, utilisé dans Arma 3, par exemple, se heurte de plus en plus à ses limites technologiques. Enfusion, en revanche, est prêt à relever les défis technologiques de l’avenir et servira à façonner nos jeux durant la décennie à venir ».

Source : Bohemia Interactive