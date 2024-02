Certaines GeForce RTX peuvent se fendre, Gigabyte modifie leur design

Les cartes graphiques modernes sont de plus performantes mais aussi plus lourdes. Cela peut entraîner des fissurations du PCB et ruiner du matériel hors de prix. Heureusement, certaines entreprises cherchent activement à résoudre le problème, comme Gigabytes qui a peut-être la solution sur ses RTX 4080 Super.

GeForce RTX 4080 Super ©Gigabytes

La course à la performance dans le monde des cartes graphiques haut de gamme pour PC de bureau a conduit à une augmentation constante de leur taille au fil des ans. Des modèles phares tels que la GeForce RTX 4080 et la RTX 4090 sont véritablement massives.

Ces cartes graphiques peuvent avoir jusqu’à trois grands ventilateurs ainsi que des dissipateurs thermiques imposants. Cela a pour effet de rendre ces composants presque quatre fois plus épais qu’auparavant.

Malheureusement, cette évolution n’est pas sans conséquences, car elle expose les PCB à une pression accrue. Cela peut entraîner des problèmes de fissuration à proximité du mécanisme de verrouillage PCIe. La RTX 4090 et ses 2,4 kg sont particulièrement touchées et son système de refroidissement peut occasionner ce genre de fissure du PCB.

Pour résoudre ce problème pouvant nuire au bon fonctionnement des cartes, Gigabytes a réagi en révisant la conception de ses PCB pour les GPU GeForce RTX 4080 Super. L’objectif principal de cette révision est de minimiser les fissures en offrant beaucoup plus de surface. Un bon moyen pour répartir le poids sur par le PCB.

©NorthridgeFix

Les RTX 4080 Super de Gigabytes sont à l’épreuve des fissures

Les premières images du nouveau design de PCB de Gigabytes ont été partagées sur Reddit par un utilisateur. Elles mettent en lumière une plus grande surface près de la languette de verrouillage. Cela permet de réduire le stress occasionné et rend la carte graphique bien plus résistante.

Les fissures de PCB, bien que souvent petites, sont des problèmes graves en raison de la complexité de fabrication et des composants électriques. Les réparations de ces fissures peuvent être difficiles et coûteuses (voire impossibles), surtout si elles ne sont pas détectées à temps.

La révision du design de PCB par Gigabyte pourrait donc être une réponse efficace au problème. L’entreprise offre donc une solution potentielle à un fléau persistant dans l’industrie des cartes graphiques. Personne ne souhaite débourser une fortune pour se retrouver ensuite avec un GPU détérioré.

Design du PCB revisité ©MisinformationALWAYS Design du PCB actuel ©MisinformationALWAYS

Finalement, la révision du design de PCB par Gigabyte pour ses GeForce RTX 4080 Super représente une excellente nouvelle. La fissuration est un véritable problème et peut intervenir n’importe quand. Les consommateurs peuvent désormais dormir sur leurs deux oreilles, ces nouveaux GPU devraient être plus fiables et durables qu’auparavant.

Cette initiative de l’entreprise est d’autant plus importante que le problème de fissuration affecte également d’autres modèles de GPU NVIDIA. L’industrie pourrait surveiller de près cette révision. Ce nouveau type de PC est un bon exemple à suivre pour d’autres fabricants tout en apportant du matériel plus fiable aux consommateurs.

Les GPU GeForce RTX 4080 et 4090 sont lourds et sujets aux fissures du PCB.

Pour éviter ce problème, Gigabytes aurait une solution et propose un nouveau design du PCB des RTX 4080 Super.

Il permet de réduire le stress en augmentant la surface près de la languette de verrouillage.

Source : Reddit