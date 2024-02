Ces 2 excellents smartphones sont à prix cassés sur AliExpress

Vous cherchez un smartphone récent, complet et très bon en photographie ? Ou bien vous cherchez un smartphone ultra puissant spécialisé Gaming ? Dans tous les cas, vous êtes sûrement à la recherche d’un téléphone avec un très bon rapport qualité-prix et si possible en promotion. Bravo, vous êtes au bon endroit car nous avons trouvé pour vous deux offres à ne pas rater sur AliExpress.

Il existe un nombre incalculable de smartphones en vente sur toutes les plateformes de vente en ligne. Il est donc assez compliqué de faire le bon choix de modèle mais aussi et surtout de trouver un modèle précis au prix le moins cher. Bonne nouvelle, nous avons fait le travail de recherche pour vous !

Ainsi, sur AliExpress, vous allez avoir en ce moment deux modèles très intéressants avec de très belles promotions. Le premier téléphone est le bien connu Google Pixel 8, parfait pour tous les usages du quotidien, notamment pour prendre des photos de très belle qualité. Normalement en vente à partir de 799 euros sur le site de Google, vous le trouverez pour seulement 569 euros sur AliExpress.

Google Pixel 8 > 569€ chez AliExpress

Le second est un modèle conçu spécialement pour les amateurs de jeux vidéo. Le smartphone ASUS ROG Phone 6D est actuellement en vente à partir de 949 euros sur le site officiel du constructeur. Mais il est à seulement 429 euros sur AliExpress.

ASUS ROG Phone 6D > 429€ chez AliExpress

⚙️ Quelles sont les caractéristiques du Google Pixel 8 ?

Le Google Pixel 8 est un concentré des dernières technologies développées par le géant américain. Le smartphone est équipé d’un écran OLED 6,2 pouces avec une définition Full HD+ de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraichissement jusqu’à 120 Hz. Il tourne avec le puissant processeur Google Tensor G3 conçu spécifiquement pour la gamme Pixel 8.

Les smartphones Google sont reconnus depuis toujours pour la qualité de leurs photos. On retrouve ainsi deux capteurs à l’arrière : la caméra principale de 50 MP et la caméra ultra grand-angle de 12 MP. À l’avant, on profite d’un capteur 10,5 MP.

Son autonomie est assurée par une batterie de 4585 mAh qui vous assure une journée complète d’utilisation sans aucun problème.

Google Pixel 8 > 569€ chez AliExpress

⚙️ Quelles sont les caractéristiques du ROG Phone 6D ?

Asus ROG Phone 6D ©Asus

Le ROG Phone 6D est un smartphone Gaming. Il est donc doté du surpuissant processeur MediaTek Dimensity 9000+ avec 12 Go de mémoire vive est un stockage de 256 Go. Pour pouvoir jouer longtemps sans avoir à craindre la surchauffe, il est équipé également d’un très efficace système de refroidissement GameCool 6.

Côté écran, on profite d’une grande dalle AMOLED de 6,78 pouces avec une définition de 2340×1080 pixels et un taux de rafraichissement de 165 Hz.

Son impressionnante batterie de 6000 mAh et sa recharge rapide de 65W vous permettront également de jouer sans craindre de tomber en rade au milieu de la journée. Enfin, même si ce n’est pas sa spécialité, la partie photo n’est pas en reste avec trois capteurs à l’arrière : grand angle 50 MP, ultra grand-angle 13 MP et macro 5 MP. À l’avant, on retrouve un capteur selfie 12 MP.