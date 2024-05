Cette version de Windows 10 sera bientôt abandonnée, comment mettre à jour son système ?

La version 21H2 de Windows 10 ne sera bientôt plus mise à jour par Microsoft. Dans mois d’un mois, les appareils qui ne feront pas la transition vers 22H2 ou Windows 11 seront vulnérables à tout nouveau risque de sécurité.

©Microsoft

Windows 10 approche petit à petit de la fin de son cycle de vie et, comme les autres systèmes de Microsoft avant lui, l’OS ne sera bientôt plus mis à jour. Si cela ne devrait pas prendre effet avant 2025, Microsoft a déjà commencé le processus d’arrêt des mises à jour.

C’est la version 21H2 du système d’exploitation qui va ouvrir le bal, son support technique devant prendre fin le 11 juin 2024. Pour les utilisateurs, cet arrêt signe principalement la fin des mises à jour de sécurité.

Windows 10 21H2 ne sera bientôt plus mis à jour

Ainsi, les systèmes n’ayant pas fait la transition vers des mises à jour plus récentes ou bien vers Windows 11 seront bientôt à risque. En effet, les utilisateurs souhaitant rester sur cette version de l’OS prendront le risque d’être sujets au virus, ou logiciels malveillants ou bien à diverses failles de sécurité.

©Unsplash

C’est sans doute pour cette raison et non pour faire la publicité de Windows 11 que Microsoft a eu la bonne idée de rappeler la date fatidique à ses consommateurs. Le géant d’internet les encourage vivement à faire une mise à jour vers une version plus récente de l’OS.

“Le 11 juin 2024, les versions Entreprise, Entreprise IoT et Éducation de Windows 10 en version 21H2 vont atteindre la fin de leur service. La prochaine mise à jour de sécurité de juin 2024 devant sortir le 11 sera la dernière disponible pour cette version. Après cette date, les appareils utilisant 21H2 ne recevront plus de mise à jour mensuelle de sécurité ni de preview incluant les protections nécessaires contre les dernières menaces.” Microsoft

Afin de protéger son système, il est donc vivement recommandé de mettre à jour son système. Évidemment, pour ceux qui souhaitent rester sur Windows 10, cela ne fait que retarder l’échéance puisqu’en 2025, les mises à jour de sécurité deviendront payantes.

Si ce n’est pas déjà fait, le plus simple pour les utilisateurs est de se laisser guider par leur système et d’installer la mise à jour via Windows Update. Pour faire la transition vers Windows 10 22H2, la dernière version de l’OS, il suffit de suivre ces quelques étapes :

Se rendre dans Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update

Puis télécharger et installer la mise à jour la plus récente.

Une solution alternative serait de faire une “installation propre” de Windows 10 en réinstallant le système d’exploitation de zéro ou en effectuant une réinitialisation. Il faut noter cependant qu’en fonction de la méthode utilisée il est possible que certaines données de l’espace de stockage soient perdues. De plus, un support d’installation comme une clé USB et potentiellement la clé de licence de Windows 10 seront nécessaire.

Capture ©Tom’s Hardware

Pour ceux qui souhaitent installer Windows 11, la démarche est légèrement plus compliquée. Premièrement, les usagers doivent s’assurer que leur PC est compatible avec le système d’exploitation. Les exigences matérielles de Windows 11 étant plus importantes que celles de Windows 10. Néanmoins, si les conditions requises sont remplies, le processus de mise à niveau vers Windows 11 est le même que pour la mise à jour vers 22H2 de Windows 10 via Windows Update.