Windows 10 : les mises à jour payantes arriveront en 2025, combien vont-elles vous coûter ?

Comme pour les OS précédents, Microsoft va mettre en place un programme ESU pour Windows 10. Celui-ci devrait permettre de faire des mises à jour de sécurité du système même après la fin de son support officiel. Ce service est évidemment payant et Microsoft vient officiellement de dévoiler son prix.

©Erick Cerritos via Unsplash

Malheureusement, tout bon système d’exploitation est un jour amené à disparaître. C’est inéluctable, les constructeurs, afin de mettre en avant leurs nouvelles versions, suspendent les mises à jour des OS “obsolètes”.

C’est notamment ce qui va arriver à Windows 10 prochainement. En effet, Microsoft mettra fin au support de Windows 10 le 14 octobre 2025. De ce fait, Windows 10 22H2 restera l’ultime mise à jour du système d’exploitation sorti en 2015.

Cela va sonner le glas des mises à jour de sécurité gratuites pour l’ensemble des versions de l’OS. Cependant, sachant que tous ses consommateurs ne pourront pas faire la transition vers Windows 11, l’entreprise va continuer à mettre à jour l’OS à une condition : payer.

Comme les versions précédentes de l’OS, Windows 10 va donc bénéficier du programme ESU (Extended Security Update). Celui-ci permet aux utilisateurs de mettre à jour leur système grâce à un service annuel. D’ailleurs, Microsoft vient tout juste d’annoncer les prix de son programme pour Windows 10.

Le programme ESU pour Windows 10 est abordable

Les mises à jour s’étendront sur une durée totale de trois ans et coûteront 61 dollars par an et par ordinateur. Les nouveaux participants au programme ESU devront payer pour les périodes précédentes en raison de la nature cumulative des mises à jour.

©Unsplash

La nouveauté de ce programme ESU est qu’il concerne l’ensemble des versions de Windows 10, dont Home. Il semblerait que cette nouvelle itération du programme ESU soit également un peu moins chère que la précédente.

Par exemple, les entreprises utilisant des solutions de mise à jour via le Cloud devraient bénéficier d’une réduction de 25% la première année. De plus, les entreprises utilisant Windows 365 pour accéder à des PC Windows 11 basés sur le cloud bénéficient de l’ESU gratuitement avec un engagement d’un an.

Les particuliers sont-ils laissés pour compte ?

En revanche, en prenant en compte le fait que le passage vers Windows 11 est pour certains impossible, il est dommage de ne pas faire de geste vis-à-vis des particuliers. Évidemment, Microsoft recommande fortement l’ESU comme solution temporaire pendant la transition vers une version de Windows prise en charge.

Malheureusement, ce changement peut impliquer l’achat de nouveau matériel. Il est probable que la plupart des entreprises n’en souffrent pas trop cependant, encore une fois la situation est différente pour les usagers lambda.

L’achat d’un nouvel ordinateur n’est pas anodin et peut s’avérer compliqué voire impossible pour les usagers les moins fortunés. Finalement, en augmentant les exigences de Windows 11 et en mettant fin au support de Windows 10, Microsoft pourrait bloquer certains usagers avec une version vulnérable du système d’exploitation.