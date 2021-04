Chia-D32H-D4 : une carte mère avec 32 ports SATA pour cultiver le Chia

Onda, un fabricant chinois de cartes mères, a inauguré une carte mère blindée de ports SATA : elle en possède 32 ! Son nom est sans équivoque : Chia-D32H-D4.

Si vous vous intéressez un peu aux cryptomonnaies et plus spécifiquement à leur minage, vous avez sûrement déjà entendu parler du Chia. C’est une cryptomonnaie qui ne repose pas sur la puissance de calcul mais sur la capacité de stockage à disposition ; sur le concept de proof of space and time plutôt que de proof of work. Grosso modo, elle permet de miner, « cultiver » pour reprendre les mots de la FAQ officielle du Chia, avec un disque dur.

Ainsi, depuis plusieurs semaines, certains anticipent une forte demande de disques durs susceptible d’entraîner une hausse des tarifs, à l’instar de ce que l’on observe sur le marché des cartes graphiques ces derniers mois. De fait, c’est le concept même de toute prophétie autoréalisatrice, il y a bien une flambée du prix des disques durs en Asie ; cette carte mère, naturellement conçue pour répondre à une demande, témoigne en tout cas d’une certaine tendance.

Chipset B365

Pour en revenir à notre Chia-DH32-D4, elle ressemble à une version rebadgée de la B365 D32-D4 du fabricant. Elle a des dimensions atypiques de 530 x 310 mm. Par conséquent, pour l’héberger, Onda a conçu un boîtier spécial doté de cinq ventilateurs et d’une alimentation de 800 W 80 Plus Gold. À ce sujet, la carte possède un connecteur d’alimentation standard à 24 broches, un connecteur EPS à 8 broches et deux connecteurs d’alimentation PCIe à 6 broches, ces derniers étant utilisés pour alimenter les disques durs.

Avec ses 32 ports SATA, cette Chia-DH32-D4 est logiquement destinée à exploiter 32 disques durs. Toutefois, cette quantité dépasse les capacités du chipset Intel B365 qui se limite à 6 ports SATA III. Pour remédier à ce problème, Onda a ajouté des contrôleurs tierces, en l’occurrence des modèles Marvell.

La carte mère possède un socket LGA1151 et peut donc recevoir un processeur Skylake, Kaby Lake, Coffee Lake ou Coffee Lake Refresh d’Intel. Sont également présents quatre emplacements mémoire DDR4, pour une capacité totale de 128 Go.

Pour l’anecdote, nos confrères de Tom’s Hardware US ont calculé que 32 disques de 18 To, soit une capacité cumulée de 576 To, permettraient de stocker 5760 parcelles de 101,4 GiB, ce qui représente environ 0,05 % de l’espace total du réseau Chia actuel.