NVIDIA lancerait des RTX 3000 ‘Lite Hash Rate’ en mai

Une nouvelle série de RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070, RTX 3060 et RTX 3060 Ti intégrant un limiteur de minage de cryptomonnaies.

Il y a environ deux semaines, HKEPC remettait l’hypothèse d’un lancement de nouvelles versions de RTX 3000 affublées d’un système anti-crypto sur le tapis. Le concept : des cartes dotées d’un GPU intégrant un limiteur de minage de crypto-monnaies, un peu à la manière de la RTX 3060 mais sous une forme plus aboutie. Le site VideoCardz confirme cette rumeur et évoque une série baptisée Lite Hash Rate, le nom utilisé par NVIDIA en interne pour distinguer les nouvelles versions de RTX 3000 des anciennes.

Concrètement, il s’agit d’une fournée de GeForce RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 et RTX 3060 équipées d’un GPU GAxx2 : GA102-302 plutôt que GA102-300 pour la RTX 3090, GA104-302 plutôt que GA104-300 pour la RTX 3070, etc. Outre l’intégration du limiteur de minage de cryptomonnaies, VideoCardz évoque la prise en charge du BAR redimensionnable directe, sans nécessité de mise à jour du vBIOS. Notez qu’une des sources de VideoCardz rapporte que les RTX 3090 n’intégraient pas de mécanisme de bridage en raison de son rapport performances minières / prix déjà peu attrayant pour les mineurs.

La RTX 3080 Ti déjà prise en flagrant délit de minage d’ETH

De quoi dissuader les mineurs ?

Les anciennes versions et les nouvelles auront des spécifications identiques. Elles porteront les mêmes noms de modèles afin que les consommateurs ne puissent facilement les distinguer et donc faire le tri. Bon, en pratique, le Device ID changera, et un logiciel facile d’accès comme GPU-Z permettra donc de les différencier.

Enfin, VideoCardz indique que ses sources n’ont pas livré d’explications sur le principe de fonctionnement de ce limiteur. Espérons qu’il s’avère plus efficace et pérenne que celui de la RTX 3060.

NVIDIA envisagerait d’expédier les GPU Ampere RTX 3000 Lite Hash Rate à ses partenaires à la mi-mai. En supposant que cette stratégie soit efficace, les premiers effets devraient donc se faire ressentir vers juin.