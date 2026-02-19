Comment détruire le contenu d’un SSD efficacement et définitivement ?

Un technicien informatique a tenté de détruire un SSD en perçant un unique trou au centre du boîtier, passant complètement à côté du circuit imprimé interne et laissant ainsi l’intégralité des données intactes et récupérables.

Un incident récemment relayé sur la plateforme communautaire Reddit a mis en lumière les spécificités techniques liées à la destruction physique des supports de stockage modernes. Le cas évoque la tentative infructueuse d’un professionnel de l’informatique cherchant à rendre un SSD inutilisable à l’aide d’une perceuse, une méthode pourtant couramment employée pour les disques durs traditionnels.

Une différence d’architecture interne

Selon les éléments rapportés, l’intervenant a percé un unique trou au centre du boîtier du SSD. Si cette technique s’avère généralement efficace sur les disques durs mécaniques (HDD) , le perçage brisant les plateaux magnétiques et empêchant la lecture des données, elle ne garantit pas le même résultat sur les supports à mémoire flash.

L’incident illustre une particularité de conception de certains SSD de format 2,5 pouces : le circuit imprimé (PCB) qui accueille les puces de mémoire n’occupe pas nécessairement l’intégralité du boîtier. Dans le cas présent, le foret a traversé la coque de protection sans entrer en contact avec les composants électroniques, laissant les données potentiellement intactes et récupérables.

Les bonnes pratiques de destruction

Cet événement rappelle que la destruction physique des supports de stockage nécessite une connaissance du matériel. Pour qu’une destruction par perçage soit effective sur un SSD, il est nécessaire d’atteindre les puces de stockage (NAND). Les experts recommandent soit de multiplier les points de perçage sur la surface du disque, soit d’ouvrir le boîtier pour identifier et détruire spécifiquement les composants mémoriels. D’autres méthodes de destruction physique, telles que l’usage d’un marteau ou l’incinération, sont également évoquées pour garantir l’inopérabilité du matériel.

Toutefois, au-delà de la destruction matérielle, la méthode la plus sûre demeure la combinaison des approches. Il est conseillé de procéder d’abord à un effacement sécurisé (secure wipe) des données via des outils logiciels dédiés. Cette étape préliminaire réduit considérablement les risques de récupération de données, même si la destruction physique ultérieure s’avère incomplète.