Voici comment Amazon entend bien concurrencer Starlink avec son projet Leo

Amazon renomme son réseau satellitaire Project Kuiper en Amazon Leo, une étape marquant sa volonté de formaliser son service d’internet en orbite basse malgré un déploiement encore en retard par rapport à Starlink.

Amazon donne une nouvelle identité à son programme de connectivité par satellite. Le groupe a officialisé le changement de nom de Project Kuiper, initialement dévoilé en 2019, qui devient désormais Amazon Leo, en référence à la constellation de satellites opérant en orbite terrestre basse (LEO, pour Low Earth Orbit).

Amazon veut concurrencer Starlink

L’ambition d’Amazon reste inchangée : proposer une solution d’accès à internet dans les zones où la connexion reste instable ou insuffisante. Lors de sa présentation initiale, le projet prévoyait le déploiement de plus de 3 000 satellites capables de couvrir jusqu’à 95 % de la population mondiale. Mais la constellation est encore loin d’être complète. Après plusieurs années d’études et la mise en orbite de prototypes, l’entreprise n’a véritablement lancé les premiers 27 satellites opérationnels qu’en avril 2025.

Depuis 2019, Amazon a toutefois multiplié les annonces techniques. Le groupe a présenté une architecture réseau basée sur des liaisons laser inter-satellites et a dévoilé différents modèles d’antennes destinées aux utilisateurs finaux. Ces équipements doivent permettre une connexion directe au réseau depuis des foyers, des entreprises ou des infrastructures isolées.

En attendant, Starlink est déjà présent dans les avions de nombreuses compagnies, que l’on voit mal changer d’équipement tous leurs avions. Air France, United Airlines, ainsi que British Airways et bien d’autres ont déjà opté pour la solution d’Elon Musk.

Starlink conserve une avance notable

Cette avancée reste cependant modeste face au rythme imposé par SpaceX. L’entreprise d’Elon Musk a lancé la version bêta de Starlink dès 2020 et a rapidement étendu sa couverture. Le service est aujourd’hui associé à des offres de communication par satellite pour téléphones avec l’opérateur allemand T-Mobile et testé à bord de plusieurs compagnies aériennes. Des partenariats qui lui offrent une présence commerciale bien plus établie.

Avec la redevance d’Amazon Leo, Amazon indique vouloir franchir une nouvelle étape et positionner son réseau comme un produit à part entière. La société reste néanmoins prudente et n’annonce pas encore de date de lancement commerciale. Les particuliers et professionnels intéressés peuvent s’inscrire sur le site d’Amazon Leo pour recevoir les prochaines informations concernant la disponibilité du service.