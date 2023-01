Comparaison Unreal Engine 4 / 5 du remake Zelda de CryZENx

Nous l’avons constaté à travers plusieurs démos, l’Unreal Engine 5 offre de nombreuses améliorations visuelles par rapport à l’Unreal Engine 4. La dernière version du moteur d’Epic Games bénéficie notamment d’un système d’éclairage entièrement repensé soutenu par la technologie Lumen. Le jeu Fortnite, passé récemment dans l’Unreal Engine 5.1, a permis d’avoir un bon aperçu des gains. Il y a une autre production, non officielle cette fois – et qui n’est pas non plus soutenue par une armada de développeurs – qui a également opéré sa transition de l’Unreal Engine 4 à l’Unreal Engine 5 : le fan remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time réalisé par CryZENx. La vidéo ci-dessous, proposée par la chaîne SiNKiLLeR, propose une comparaison directe entre les deux versions.

Dans le cas de ce remake, il faut bien reconnaître que nous aurions bien du mal à privilégier une version plutôt que l’autre. Si celle sous Unreal Engine 5 profite d’effets de lumière plus réalistes, elle perd aussi une partie du cachet de la mouture sous Unreal Engine 4. Bon, à la décharge de CryZENx, il n’a sans doute pas encore eu le loisir de peaufiner sa nouvelle version : alors qu’il a passé six ans sur l’édition Unreal Engine 4, il ne porte son remake dans l’Unreal Engine 5 que depuis quelques mois.

Et dans le cas de Fortnite ?

Comme mentionné en début d’article, dans le cas d’une grosse production comme Fornite, l’Unreal Engine 5 est très bénéfique. Pour vous en convaincre, vous pouvez visionner la séquence ci-dessous, proposée par Digital Foundry. Elle ne compare pas directement les versions Unreal Engine 4 et Unreal Engine 5, mais illustre les apports de Nanite et de Lumen.

