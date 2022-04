La démo The Matrix Awakens est désormais disponible sur PC

Le 10 décembre dernier, Epic Games avait publié une démo technique appelée The Matrix Awakens : An Unreal Engine 5 Experience sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Celle-ci est désormais disponible en téléchargement sur PC.

Le studio écrit : « The City Sample est un projet d’échantillon téléchargeable gratuitement qui révèle comment la scène de la ville de The Matrix Awakens : An Unreal Engine 5 Experience a été construit. Il s’agit d’une ville, avec des bâtiments, des véhicules et des foules de personnages. Le projet montre comment nous avons utilisé les systèmes nouveaux et améliorés d’Unreal Engine 5, notamment World Partition, Nanite, Lumen, Chaos, Rule Processor, Mass AI, Niagara, MetaHumans, MetaSounds et Temporal Super Resolution, pour créer cette expérience. Les concepteurs et les développeurs peuvent utiliser ce terrain de jeu pour explorer comment utiliser Unreal Engine 5 pour créer des environnements expansifs et attrayants. »

Vous pouvez utiliser la démo complète ou ses trois parties que sont City Sample Buildings, City Sample Vehicles et City Sample Crowd sur le site Unreal Engine. Il faut posséder l’Unreal Engine 5 pour exécuter ces démos.

L’Unreal Engine 5 sort de son accès anticipé

La sortie de cette démo sur PC coïncide avec le lancement officiel de l’Unreal Engine 5. Cette version du moteur était disponible en accès anticipée depuis mai 2021.

Enfin, le studio propose également le Lyra Starter Game. C’est un échantillon de jeu servant de vitrine à l’Unreal Engine 5, au même titre que ShooterGame pour l’Unreal Engine 4.

« Lyra Starter Game est un nouveau projet d’exemple de jeu publié avec UE5. Ce jeu de démarrage est construit parallèlement au développement d’Unreal Engine ; il s’agira d’un projet évolutif qui continuera d’être mis à niveau dans les prochaines versions afin de démontrer nos dernières meilleures pratiques pour la création de jeux dans UE5. Bien que l’ensemble des fonctionnalités proposées ne constitue qu’un noyau de base, ce jeu est conçu comme un excellent point de départ pour les développeurs de jeux qui souhaitent créer de nouveaux projets, ainsi que comme une ressource d’apprentissage pratique […] ».