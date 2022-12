Une édition spéciale Noël du remake de Zelda : Ocarina of Time de CryZENx disponible en téléchargement gratuit

CryZENx, l’auteur du remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time dans l’Unreal Engine, propose désormais une version gratuite de sa création dans l’Unreal Engine 5.1 ; une mouture placée sous le signe de Noël et qui s’accorde donc quelques fantaisies (décorations dans les environnements et chapeau pour Link notamment). Vous pouvez visionner le résultat dans la vidéo ci-dessous. La séquence fonctionne sur un PC portable armé d’un processeur AMD Ryzen 9 5900HX (8 cœurs / 16 threads) et d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080.

Jusqu’à présent, les versions de son remake sous Unreal Engine 5 étaient sous un Patreon payant. Vous pouvez télécharger cette édition spéciale Noël via ce lien.

Un projet en chantier depuis plusieurs années

CryZENx travaille sur un portage de The Legend of Zelda : Ocarina of Time dans le moteur d’Epic Games depuis de nombreuses années : nos premiers articles vantant ce projet remontent à 2016. À l’époque, le remake était sous Unreal Engine 4. En mai dernier, l’auteur a entrepris de le porter dans la version 5.0 du moteur. Cette transition lui a permis d’intégrer les technologies Lumen et Nanite pour embellir sa création.

Rappelons que Lumen “est le système d’illumination et de réflexion globale entièrement dynamique d’Unreal Engine 5, conçu pour les consoles de nouvelle génération, et c’est le système d’illumination et de réflexion globale par défaut. Lumen rend l’inter-réflexion diffuse avec des rebonds infinis et des réflexions spéculaires indirectes dans de grands environnements détaillés à des échelles allant du millimètre au kilomètre.”

Quant à Nanite, il s’agit du “système géométrique virtualisé d’Unreal Engine 5 qui utilise un nouveau format de maillage interne et une nouvelle technologie de rendu pour rendre les détails à l’échelle du pixel et le nombre élevé d’objets. Il ne travaille intelligemment que sur les détails qui peuvent être perçus et pas plus. Le format de données de Nanite est également hautement compressé et prend en charge le streaming à grain fin avec un niveau de détail automatique.”

Si vous souhaitez découvrir d’autres jeux portés dans le moteur d’Epic Games, quoique de façon moins aboutie qu’ici, vous pouvez découvrir Doom 3, un Super Mario RTX ou encore Bully dans de précédentes actus.