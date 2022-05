CryZENx porte son remake de Zelda Ocarina of Time dans l’Unreal Engine 5

On ne vous présente plus CryZENx, qui travaille depuis des années (six ans) sur un remake de Zelda Ocarina of Time dans Unreal Engine 4 et dont nous relayons régulièrement l’avancée. Seulement vous le savez, Epic Games a initié l’ère de l’Unreal Engine 5 il y a maintenant quelques mois : le moteur est officiellement sorti en avril 2022 après une longue phase d’accès anticipé amorcée en mai 2021. CryZENx a donc entrepris de porter son remake de Zelda dans la nouvelle version du moteur d’Epic. Cette version profite de Lumen et du DLSS de NVIDIA.

L’auteur écrit : « J’ai fini par passer à UE5 et je ne regrette pas du tout. Il y a tellement de nouvelles fonctionnalités qui peuvent booster le développement. J’ai hâte d’en profiter. Je vous présente également la nouvelle fonctionnalité de UE5 appelée Lumen. Il s’agit de l’illumination globale (éclairage dynamique).

Le projet supporte également DLSS de Nvidia. Pour les personnes qui ont une RTX, vous pouvez en profiter et obtenir une augmentation des performances de 20 % en l’utilisant de la qualité à l’ultra performance sans aucune perte de qualité. »

Configuration

La séquence présentée ci-dessus est enregistrée sur un PC portable doté d’un processeur AMD Ryzen 9 5900HX ; d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 mobile ; de 32 Go de DDR4 .

Malheureusement, cette démo UE5 de Zelda Ocarina of Time se trouve derrière un paywall Patreon. Ainsi, seuls les membres de Patreon peuvent la télécharger et l’expérimenter pour le moment.

Si vous souhaitez découvrir d’autres séquences de Zelda dans l’Unreal Engine 5, vous pouvez jeter un œil à celle ci-dessus, extraite d’une précédente actu. Il s’agit toujours du jeu Ocarina of Time. Elle a été publiée sur la chaîne YouTube RwanLink.