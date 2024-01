Copilot : l’IA dans Windows va exiger un minimum de 16 Go de mémoire et un NPU suffisamment puissant

Microsoft aurait défini la configuration minimale nécessaire à une intégration et une accélération locale efficace des fonctionnalités natives d’intelligence artificielle dans Windows 11 comme Copilot. En plus d’un NPU suffisamment puissant, il faudra a priori 16 Go de mémoire vive, au minimum.

Microsoft porte une attention toute particulière à Copilot, son IA sous forme de chatbot destinée à automatiser les tâches sur les PC grands publics. L’éditeur voit clairement cet outil comme quelque chose de révolutionnaire, au point de vouloir imposer une nouvelle touche dédiée à Copilot sur les futurs claviers, comme le fut en son temps la touche Windows permettant d’ouvrir le menu Démarrer. Microsoft devrait également introduire cette année la version pour entreprise de son assistant intelligent, sobrement baptisé Copilot Pro.

Des IA gourmandes en mémoire vive et en puissance de calcul

Au côté de l’accélération basée sur le cloud, les fonctionnalités locales d’IA demanderont certaines spécifications matérielles comme la présence d’un NPU, disponible sur les derniers processeurs mobiles d’AMD (Ryzen AI), Intel (AI Boost) et même Qualcomm avec son Snapdragon X Elite qui devrait arriver sur le marché au cours de la seconde moitié de l’année.

Selon le cabinet d’étude TrendForce, Microsoft aurait fixé à 40 TOPS la puissance de calcul minimum pour faire tourner l’IA Copilot. Si la plateforme de Qualcomm et les Ryzen 8050 Series (Strix Point) d’AMD semble atteindre voire dépasser ce seuil, ce n’est en revanche pas le cas des CPU Core “Meteor Lake”, plafonnant à seulement 34 TOPS. Côté Intel, l’espoir se porte donc vers les processeurs Lunar Lake, attendus pour la fin de l’année.

Enfin, Microsoft aurait également fixé à 16 Go la quantité minimale de mémoire vive des PC capables d’accélérer matériellement les fonctionnalités faisant appel à l’intelligence artificielle. Et 32 Go voire 64 Go de mémoire vive rapide ne seraient a priori pas de trop pour les tâches d’IA les plus lourdes ; de quoi donner le sourire à l’industrie de la DRAM.

