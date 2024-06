Snapdragon X Elite : spécifications, performances, défauts et points forts, découvrez le nouveau SoC de Qualcomm

© Qualcomm / TweakTown

Présenté par Qualcomm en octobre 2023, le Snapdragon X Elite doit révolutionner la façon de travailler des utilisateurs. Grâce à son NPU de 45 TOPS nécessaire au bon fonctionnement des fonctionnalités IA de Windows 11, le SoC souhaite se démarquer de la concurrence.

Pensé pour équiper les PC Copilot+, le Snapdragon X Elite est un SoC ambitieux, se voulant à la fois efficace et rapide, parfaitement taillé pour cette nouvelle génération d’ordinateurs portables IA. Seulement, sa consommation énergétique et ses performances permettent-elles de rivaliser avec les ténors du marché que sont Intel, Apple et AMD ? C’est ce que nous analysons en détail dans ce dossier.

Snapdragon X Elite : caractéristiques techniques

Dévoilé lors du Snapdragon Summit, le chipset X Elite de Qualcomm entend bien remettre en avant l’architecture ARM sur les ordinateurs Windows. Pour ça, ce SoC mise sur la nouvelle génération de CPU Oryon conçu par la start-up Nuvia et gravé en 4 nm par TSMC. Celui-ci adopte une conception basée sur trois ensembles de quatre cœurs chacun.

© Qualcomm

Contrairement à Apple et Intel qui misent sur un certain équilibre entre cœurs de performance et cœurs efficients, le Snapdragon X Elite utilise uniquement des cœurs de performance. Ces 12 cœurs fonctionnent à 3,8 GHz. Un mode Turbo Boost peut cependant pousser un ou deux ensembles de cores jusqu’à 4,3 GHz si nécessaire. Le processeur Oryon possède un cache de 42 Mo et peut supporter jusqu’à 64 Go de RAM LPDDR5X sur 8 canaux, avec une bande passante de 130 Go/s.

Côté GPU, Qualcomm fait le choix d’un modèle Adreno capable de produire une puissance de 4,6 Téraflops, ce qui dépasse la Xbox Series S. Ce dernier gère le HDR10 et permet l’affichage en 4K avec une fréquence de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Tout comme l’Apple M3, le Snapdragon X Elite est en mesure de décoder et d’encoder en AV1. Malgré des spécifications graphiques alléchantes, Qualcomm a bien spécifié que le gaming n’est pas sa priorité.

En fait, c’est plutôt sur l’IA que la marque veut jouer. Elle semble vouloir frapper fort avec son NPU Hexagon, doté d’une puissance de 45 TOPS, avec des pics possibles jusqu’à 75 TOPS. Il est ainsi capable de faire tourner des modèles comme Llama 2 à 13 milliards de paramètres en local. Un agent conversationnel pourrait alors écrire jusqu’à 30 mots par secondes (contre 5 en moyenne pour un humain). L’ajout d’un NPU susceptible de travailler en local est un atout indéniable, que ce soit en termes de performances énergétiques que de respect de la vie privée.

Snapdragon X Elite

X1E-00-1DE Snapdragon X Elite

X1E-84-100 Snapdragon X Elite

X1E-80-100 Snapdragon X Elite

X1E-78-100 Nombre de cœurs 12 12 12 12 Cache total 42 Mo 42 Mo 42 Mo 42 Mo Fréquence Max

(multithread) 3,8 GHz 3,8 GHz 3,4 Ghz 3,4 GHz Fréquence boost

(Dual core) 4,3 GHz 4,2 GHz 4,0 GHz – TFLOPS 4,6 4,6 3,8 3,8 TOPS NPU 45 45 45 45 Mémoire LPPDR5X LPPDR5X LPPDR5X LPPDR5X Débit de transfert 8448 MT/s 8448 MT/s 8448 MT/s 8448 MT/s

© Qualcomm

Destiné à redorer le blason de Windows on ARM, le processeur de Qualcomm se doit d’affronter une concurrence féroce. Heureusement, les résultats des benchmarks présentés par la société américaine se veulent rassurants.

Pour son galop de présentation, le processeur X Elite a été présenté sur deux configurations différentes :

Ordinateur A : TDP 80 W – Écran 3 840 x 2 160 px de 15,6 pouces – 64 Go de mémoire vive

Ordinateur B : TDP 23 W – Écran 2 880 × 1 800 px de 14 pouces – 64 Go de mémoire vive

Partant de ces deux configurations, Qualcomm a annoncé les scores suivants sur plusieurs benchmarks :

Configuration Cinebench Single Threading Cinebench Multi Threading GeekBench Single Threading GeekBench Multi Threading Configuration A 132 1220 2940 15130 Configuration B 122 950 2780 14000

Le Snapdragon X Elite surclasse donc l’Apple M2 ainsi que l’Intel Core i7-13800H et le Ryzen 9 7940HS. Il s’agit là des plateformes utilisées par Qualcomm pour comparer son X Elite. Ces données sont néanmoins à prendre avec des pincettes. Les machines présentées sont optimisées à fond par Qualcomm et tournent à plein rendement, avec 64 Go de RAM.

Les configurations commerciales, elles, semblent clairement moins bien loties. C’est ce que tend à prouver un premier benchmark du Samsung Galaxy Book 4 Edge, qui présente un Snapdragon X Elite bridé, privilégiant sa consommation énergétique avant ses performances. En somme, sans avoir véritablement menti sur les performances de son SoC, Qualcomm aurait sciemment omis de spécifier ses capacités en situation réelle.

© Qualcomm

Apple, qui a déjà lancé son SoC M3 dans la nature, surclasse donc sans problèmes le Snapdragon X Elite, en particulier avec ses versions M3 Pro et M3 Max. Quant à la puce M3 Ultra, pas encore officielle, nul doute qu’elle visera bien plus haut. Le X Elite semble donc bel et bien dépassé par la concurrence… Il n’en reste pas moins que ce CPU pour Windows reste l’un des plus prometteurs de ces dernières années, peut-être nécessite-t-il un peu de temps pour véritablement faire ses preuves. Il faut espérer qu’il soit à même de faire oublier l’échec des séries 8CX.

Quels sont les appareils Windows Arm qui profitent du SoC Snapdragon X Elite ?

Actuellement, le SoC de Qualcomm entre dans la composition de nombreux PC Windows Arm provenant d’OEM différents. Parmi eux, on retrouve les fameuses nouvelles Surface de Microsoft mais aussi des PC Dell ou encore Samsung.

Évidemment, ce n’est pas tout et la liste des notebooks disposant du Snapdragon X Elite est assez longue. Ces PC portables, commercialisés officiellement le 18 juin 2024, sont pour l’instant au nombre de 15 :

Acer Swift 14 AI

Asus Vivobook S15

Dell Inspiron 14 et 14 Plus

Dell Latitude 7455

Dell XPS 13

HP EliteBook Ultra

HP Omnibook X

Lenovo ThinkPad T14S

Lenovo Yoga Slim 7x

Microsoft Surface Laptop 13

Microsoft Surface Laptop 15

Microsoft Surface Pro

Samsung Galaxy Book4 Edge 16 et 14 pouces

De plus, Qualcomm ayant diversifié sa gamme de SoC IA avec le Snapdragon X Plus, certains de ces PC sont également disponibles avec la puce “abordable” de la firme. C’est notamment le cas des ordinateurs suivants :

Acer Swift 14 AI

Asus Vivobook S15

Dell Inspiron 14 Plus

Dell Latitude 7455

Microsoft Surface Laptop 13

Microsoft Surface Pro

©Qualcomm

Quels sont les avantages et inconvénients du Snapdragon X Elite ?

Totalement tourné vers la puissance avec ses 12 cœurs, le Snapdragon X Elite pourrait profiter à Windows 12, si cette version de l’OS sort un jour. Microsoft semble en effet décidé à suivre les pas d’Apple en équipant un maximum de portables d’une puce ARM, optimisée pour Windows on ARM.

Le X Elite se veut donc être le processeur idéal pour cette tâche. Performant et peu gourmand, il semble intéresser plusieurs constructeurs. Outre une bonne dose de performance, le X Elite marque l’entrée dans l’ère de l’IA sur portable et smartphone. Son NPU Hexagon est très prometteur. Reste à voir si les constructeurs sauront en tirer parti.

© Qualcomm

Du côté des inconvénients, on retrouve le classique manque de compatibilité entre ARM et les logiciels x86. Un problème dont sont conscientes les équipes de Microsoft, qui indiquent travailler d’arrache-pied pour rendre Windows on ARM plus performant sur ce point.

La partie GPU pourrait aussi décevoir un public amateur de gaming sur PC portable. Qualcomm ne souhaite pas se concentrer sur ce type d’activité pour cette première génération de X Elite. Cependant le SoC s’en sort avec les honneurs puisqu’il est capable de faire tourner Baldur’s Gate 3 en 1080p et 30 FPS. Quant au traitement des images et vidéos, Apple pourrait bien garder son hégémonie dans ce domaine, sa plateforme M3 étant très efficace pour la retouche de lourds fichiers.

Le futur de la mobilité se fera-t-il sous ARM ?

En concevant son propre design sous ARM, Apple a relancé un marché qui semblait battre de l’aile. Les prochains mois seront décisifs pour Qualcomm, qui aura la lourde de tâche de démontrer que oui, il est possible de profiter d’ARM sur PC portable et pas seulement sur smartphone.

Avec leur faible consommation énergétique et leurs performances plus qu’intéressantes, les SoC ARM tels que le X Elite semblent prometteurs. Le support de l’IA par ce dernier pourrait aussi marquer un tournant dans notre façon d’utiliser nos ordinateurs portables.

© Qualcomm

Il est cependant trop tôt pour dire que c’est bientôt la fin d’AMD et Intel. N’oublions pas que les processeurs Ryzen AI 300 et Core Ultra 200V (les CPU Copilot+ d’AMD et Intel) arriveront prochainement, eux aussi porteurs de belles promesses. Les deux géants ont encore de beaux jours devant eux, du moins tant que l’architecture ARM ne recevra pas plus d’attention de la part des constructeurs d’ordinateurs.

Les précédents échecs de Qualcomm et Microsoft en la matière nous laissent donc prudents. 2024 détiendra toutes les réponses aux questions que chacun se pose.