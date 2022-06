Creative présente son nouveau casque sans-fil ANC, le Zen Hybrid

Ce modèle bénéficie de la technologie ANC (réduction active du bruit), embarque des haut-parleurs en néodyme de 40 mm et propose jusqu’à 37 heures d’autonomie.

Creative Technology lance son nouveau casque sans fil, le Creative Zen Hybrid. Ce modèle profite de la technologie ANC (réduction active du bruit), de haut-parleurs en néodyme de 40 mm et d’une autonomie de près de 37 heures.

Crédit : Creative Technology

La technologie Hybrid ANC facilite l’écoute dans environnements bruyants. L’entreprise écrit qu’elle « élimine tous les bruits liés à l’environnement extérieur » ; que « cette technologie « hybride » est rendue possible grâce aux micros feedforward et feedback situés sur chaque oreillette, filtrant jusqu’à 95% du bruit ambiant et offrant aux utilisateurs une immersion totale dans leurs morceaux préférés tout au long de leurs déplacements ». Cependant, un « mode ambiant permet aux utilisateurs de rester conscients de ce qui les entoure sans avoir à retirer leur casque, comme pour les annonces en gare, à un café ou simplement pour rester en sécurité dans les rues animées ». Par ailleurs, le casque est équipé d’un microphone antibruit « pour des appels d’une grande clarté ».

Fiche technique

Le Creative Zen Hybrid embarque des haut-parleurs en néodyme de 40 mm. Ce casque délivre « une signature sonore chaleureuse avec des basses précises et des aigus nets » et s’avère « parfaitement équilibré pour s’adapter à une grande variété de genres musicaux » selon la société.

Concernant l’ergonomie, le Creative Zen Hybrid possède des boutons de commande tactiles situés sur l’oreillette droite. Il pèse 271 grammes. Notez que ce casque est pliable et qu’une pochette est incluse.

Au sujet de l’autonomie, elle peut atteindre 37 heures selon Creative Technology (37 heures d’autonomie ANC off, 27 heures d’autonomie ANC on). En outre, en cas de besoin, « le Zen Hybrid peut fournir jusqu’à 5 heures de lecture avec seulement 5 minutes de charge ultra-rapide ».

Vous pouvez consulter la fiche technique ci-dessous.

Crédit : Creative Technology

SXFI READY

Le Creative Zen Hybrid supporte tout l’écosystème Super X-Fi à venir, dans lequel la technologie Super X-Fi Headphone Holography sera disponible sur différents appareils tels que les téléviseurs, PC et appareils mobiles. Les utilisateurs de casques SXFI READY comme le Zen Hybrid pourront profiter de cette technologie sur ces appareils.

En attendant, ces derniers « peuvent bénéficier des réglages supérieurs des casques SXFI READY. Une version gratuite de la technologie Super X-Fi est disponible en avant-première sur l’application SXFI. Les utilisateurs peuvent tester l’holographie des casques Super X-Fi sur le contenu musical de leur téléphone ».

Le Creative Zen Hybrid est disponible au prix de 109,99 euros sur la boutique en ligne Creative.

Source : communiqué de presse Creative Technology