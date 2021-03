Creative Technology lance son casque Sound Blaster JAM V2

Creative Technology a ajouté un nouveau casque supra-auriculaire à son catalogue, le Sound Blaster JAM V2. Ce modèle bénéficie du Bluetooth 5.0. Son autonomie peut atteindre 22 heures selon Creative Technology.

Pour promouvoir son casque, l’entreprise met en avant une « connectivité multipoint [qui] permet aux utilisateurs de se connecter de manière transparente et d’alterner entre deux appareils Bluetooth différents en même temps » ; « un double microphone et la technologie de réduction de bruit cVc 8.0 de Qualcomm » ; enfin, un « nouveau kit SmartComms incluant VoiceDetect qui coupe et réactive automatiquement le microphone de l’utilisateur en se basant sur la détection de la voix ainsi que sur la fonctionnalité NoiseClean bidirectionnelle, qui permet aux utilisateurs d’être entendus parfaitement pendant les appels ». Creative Technology précise que « ces fonctionnalités sont accessibles facilement via la toute nouvelle app Creative lorsque le casque est branché en filaire », sa « nouvelle plateforme logicielle avec une interface utilisateur intégrant de nombreux produits et désormais disponible sur Windows 10 ».

Par rapport à la V1, cette V2 passe au Bluetooth 5.0. Elle gagne également la prise en charge des codecs aptX HD, aptX LL, aptX et jouit d’une meilleure autonomie.

En ce qui concerne les caractéristiques techniques, ce Sound Blaster JAM V2 hérite de haut-parleurs en néodyme de 32 mm. Il délivre une réponse en fréquence de 20 Hz- 20 kHz.

Comme mentionné ci-dessus, le casque se connecte via Bluetooth 5.0. La fiche technique annonce une portée maximale de 15 mètres. L’autonomie peut atteindre 22 heures par charge grâce à une batterie de 200 mAh. La charge s’effectue par USB Type-C (un câble de charge USB Type-C à A est fourni). Elle prend entre une heure et deux heures. Enfin, ce casque a des dimensions de 50 x 63 x 166 mm et un poids de 84 grammes.

Creative Technology accorde un an de garantie. Ce casque Sound Blaster JAM V2 coûte 39,99 euros.