Cyberpunk 2077 encore repoussé de plusieurs semaines

C’est probablement le jeu le plus attendu de l’année, mais Cyberpunk 2077, censé sortir le 17 septembre prochain, est encore repoussé. Sur le compte Twitter officiel du jeu, l’équipe indique qu’elle a décalé le lancement du soft au 19 novembre 2020.

Ce n’est pas le premier report du futur hit de CD Projekt. Initialement, celui-ci devait débarquer en avril dernier. Rappelons qu’il ne s’agit que de la partie solo du titre, puisque le mode multijoueur n’arriverait pas avant 2022. En outre, ce report rapproche encore plus Cyberpunk 2077 des consoles de nouvelle génération, Xbox Series X et PlayStation 5. Par conséquent, grâce à la rétrocompatibilité, on suppose que bon nombre de joueurs découvriront directement le titre sur leur nouvelle machine. Surtout après les déclarations de Microsoft, pour qui « les jeux seront plus beaux et plus agréables à jouer que jamais sur Xbox Series X » grâce à la rétrocompatibilité.

Cyberpunk 2077 se montre dans une vidéo de quinze minutes en 8K !

La justification du studio

Voici le message posté sur le compte Twitter Cyberpunk 2077 : « Nous avons décidé de décaler le lancement de Cyberpunk 2077 du 17 septembre au 19 novembre.

Ceux d’entre vous qui connaissent notre façon de faire des jeux savent que nous ne livrons pas quelque chose qui n’est pas prêt. « Prêt quand c’est fait » n’est pas seulement une phrase que nous disons parce qu’elle sonne juste, c’est quelque chose qui nous sert, même si nous savons que nous en prendrons la responsabilité. En même temps, nous sommes pleinement conscients que prendre une telle décision nous coûte votre confiance.

Émousser cette confiance contre du temps supplémentaire est l’une des décisions les plus difficiles qu’un développeur de jeux puisse prendre. Et même si nous pensons que c’est la bonne décision pour le jeu, nous aimerions quand même vous présenter nos excuses de vous faire attendre plus longtemps. Notre intention est de faire de Cyberpunk 2077 un jeu qui vous accompagnera pendant de nombreuses années. En fin de compte, nous espérons que vous comprendrez pourquoi nous avons pris cette décision.

Un jeu pourtant terminé

Au moment où nous écrivons ces mots, Cyberpunk 2077 est terminé, tant au niveau du contenu que du jeu. Les quêtes, les scènes, les compétences et les objets ; toutes les aventures que Night City a à offrir – tout y est. Mais avec une telle abondance de contenu et des systèmes complexes qui s’imbriquent les uns dans les autres, nous devons tout passer en revue de manière appropriée, équilibrer les mécanismes du jeu et corriger de nombreux bugs. Un monde immense signifie un grand nombre de choses à régler et c’est exactement ce que nous allons faire de ce temps supplémentaire.

Le Night City Wire le 25 juin

Cette semaine, des journalistes du monde entier commencent à jouer au soft de manière indépendante. Nous sommes impatients (et assez stressés) d’entendre leurs opinions, ainsi que de voir vos réactions lorsqu’ils publieront leurs avant-premières juste après la diffusion du Night City Wire le 25 juin. Nous espérons que cela comblera une partie de vos attentes à propos du jeu pendant que nous travaillons à le perfectionner pour le lancement en novembre ».