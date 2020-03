Xbox Series X : SoC 8 cœurs à 3,8 GHz et fréquence de 1825 MHz pour le GPU

Fin février, Microsoft avait déjà donné pas mal d’informations sur sa Xbox Series X, annonçant notamment une puissance de 12 TFLOPS pour le GPU. L’entreprise a finalement dévoilé tous les détails techniques de sa machine.

Le SoC sous architecture Zen 2 et gravé en 7 nm a une superficie de 360,45 mm². Il embarque 8 cœurs physiques et s’appuie sur la technologie SMT pour atteindre 16 cœurs logiques. Pour les fréquences, Microsoft rapporte 3,8 GHz et 3,6 GHz sans SMT.

Objectif : le 4K à 60 ips

Pour le GPU sous architecture RDNA2, on savait déjà qu’il offrirait du ray tracing matériel et du VRS (Variable Rate Shading). On apprend désormais que sa fréquence maximale est de 1825 MHz et qu’il comporte 52 unités de calcul. Cela représente 3328 processeurs de flux, à condition que chaque unité de calcul ait toujours 64 processeurs de flux sous architecture RDNA2.

La Xbox Series X s’arme de 16 Go de mémoire GDDR6 sur un bus de 320 bits. Sur ces 16 Go, 10 Go ont une bande passante de 560 Go/s. Les 6 restants se limitent à du 336 Go/s. Pour le stockage, Microsoft livrera sa console avec un disque dur NVMe de 1 To. Les utilisateurs auront la possibilité de rajouter 1 To supplémentaire grâce à un module d’extension.

La firme de Redmond en profite également pour partager deux vidéos, chacune centrée sur une fonctionnalité bien précise. La première met en avant la rapidité des temps de chargement. La seconde dévoile la fonction Quick Resume qui permet de reprendre sa partie instantanément.

Tableau récapitulatif

Le tableau ci-dessous recensent toutes les données communiquées par Microsoft. Enfin, comme prévu, la société table sur du 4K à 60 ips, voire du 120 ips.

CPU 8 cœurs cadencés à 3,8 GHz (3,6 GHz sans technologie SMT) CPU Custom Zen 2 GPU 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1,825 GHz Custom RDNA 2 GPU Taille du Die 360,45 mm2 Processeur 7 nm Enhanced Mémoire vive 16 Go GDDR6 w/ 320b bus Bande passante de la mémoire 10 Go à 560 Go/s, 6 Go à 336 Go/s Stockage interne 1 To Custom NVME SSD Opérations d’entrée et de sortie par seconde 2,4 Go/s (Direct), 4,8 Go/s (Compressé, avec décompression du hardware) Stockage supplémentaire Carte d’1 To (correspondant parfaitement au stockage interne) Stockage externe Compatibilité avec les disques durs externes en USB 3.2 Lecteur optique 4K UHD compatible Blu-Ray Performance visée 4K à 60 images par seconde, potentiellement jusqu’à 120 FPS

