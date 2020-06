PlayStation 5, le design final est enfin là

Les dés en sont jetés. C’est finalement au terme de sa première présentation du catalogue de la PlayStation 5, menée tambour battant en moins de 1h15 sur Internet à défaut du traditionnel Convention Center de l’E3, que Sony a dévoilé le design de sa future console. Et au look noir et monolithique de la Xbox Series X, percé d’alvéoles sur sa partie supérieure, répond une boîte oblongue blanche, avec un carter venant enserrer une partie centrale noire, toute en rondeur. Un esprit plus aérien et futuriste, en somme, avec des LED bleutées sur son pourtour, que les premiers esprits moqueurs ont comparé à une box ADSL.

Une PS5 classique, et une Digital Edition pour le jeu dématérialisé

One more thing inattendu, Sony décline en réalité sa console en deux éditions. La PS5 “classique” embarque un lecteur de disques Blu-ray sur son côté droit, tandis qu’une “Digital Edition” en fait l’impasse, privilégiant ainsi exclusivement le jeu dématérialisé. La présence du lecteur de disques sur la première impose un léger embonpoint et vient briser la symétrie.

Le style bicolore noir-blanc, strié de bandes lumineuses bleues, se décline à l’ensemble des accessoires de cette nouvelle génération, à commencer par la manette DualSense déjà présentée en avril dernier. Feedback haptique, gâchettes L2 / R2 adaptatives, microphone et jack audio intégré et bouton “Create” en lieu et place du “Share”, le joypad marquait déjà une rupture. Il vient aujourd’hui s’accompagner d’un casque sans fil Pulse 3D, mais aussi d’une caméra HD avec deux capteurs 1080p et d’une télécommande avec microphone intégré pour naviguer parmi les fonctions multimédias de la console. On retrouve également une station de charge dans les mêmes tons, prête à accueillir deux DualSense à la fois.

Des caractéristiques techniques communes pour les deux modèles

En revanche, les deux modèles de PS5 s’articuleront rigoureusement autour des mêmes caractéristiques techniques. Elles aussi dévoilées lors d’un événement en ligne, en mars dernier, elles comprennent un CPU AMD à huit coeurs de génération Zen 2, cadencé à 3,5 GHz, un GPU AMD RDNA 2 avec 36 CU cadencés à 2,23 GHz et un SSD NVMe M.2 de 825 Go. Sony a déjà évoqué la présence d’un slot supplémentaire NVMe pour accueillir un second support de stockage – il devrait montrer toute son utilité pour la Digital Edition. Ainsi intégré et plutôt “compact”, le design de la console ne laisse pas réellement préjuger de l’efficacité du système de refroidissement, contrairement à celui de la Xbox Series X, davantage visible.

Sony n’a pas évoqué de date de lancement officiel, toujours prévu pour la fin de l’année, ni de tarif précis. Selon toute évidence, la Digital Edition dépourvue de lecteur de disques optiques devrait faire baisser significativement le montant de la facture. Des rumeurs ont laissé apparaître un prix mirobolant de 599,99 £ sur Amazon UK ces dernières heures – c’est la dernière inconnue majeure de ce lancement. Maintenant, place aux jeux !

Dernière image subrepticement insérée dans la vidéo de présentation, la PlayStation 5 pourrait également être couchée sur son flanc, lecteur de disques vers le bas, alors que son design semblait, a priori, obliger à l’apposer verticalement.