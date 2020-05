La Xbox Series X aura des milliers de jeux dès son lancement…

Dans quelques mois, Microsoft lancera sa console de nouvelle génération, la Xbox Series X. Comme la PlayStation 5, la pandémie de coronavirus n’a, a priori, pas retardé leur sortie. D’ailleurs, selon de récentes informations, la Xbox Series X pourrait débarquer le 23 octobre. La machine bénéficiera bien entendu de plusieurs titres inédits à son lancement. Microsoft a précisé que 15 studios développaient actuellement des exclusivités. Mais selon l’entreprise, « la console next-gen la plus puissante » aura « des milliers de jeux au lancement ».

La recette miracle pour proposer un tel catalogue aussi rapidement : la rétrocompatibilité. On le sait depuis fin février, la Xbox Series X s’appuiera sur quatre générations de jeux. Microsoft avait affirmé à l’époque que son « engagement à la compatibilité signifie que tous les titres Xbox One, incluant les jeux Xbox 360 rétrocompatibles et les titres Xbox originels, seront plus beaux et plus agréables à jouer que jamais sur Xbox Series X ».

L’Unreal Engine 5 affole nos rétines avec une première démo technique tournant sur PlayStation 5

Des titres exploités à leur plein potentiel

Dans un article publié hier, la société est revenue sur cette conception. En effet, on peut y lire que « les jeux rétrocompatibles fonctionnent en natif sur le matériel Xbox Series X, en utilisant toute la puissance du CPU, du GPU et du SSD. Pas de mode boost, pas de downclocking. Toute la puissance de la Xbox Series X pour chaque jeu rétrocompatible. Cela signifie que tous les titres fonctionnent aux performances maximales dans lesquelles ils ont été conçus à l’origine, pour des résultats très souvent supérieurs à ceux obtenus sur leur plateforme de lancement initiale. Cela se traduit par des fréquences d’images plus élevées et plus stables ainsi qu’une définition et une qualité visuelle maximales. La rétrocompatibilité des titres permet également de réduire considérablement les temps de chargement grâce au bond en avant des performances de notre SSD NVME personnalisé qui équipe l’architecture Xbox Velocity. En parcourant mon backlog personnel dans le cadre de nos tests internes, je constate que tous les jeux de la Xbox One et des versions antérieures sont encore meilleurs sur Xbox Series X ».

On a maintenant hâte de s’assurer de la véracité de ces propos d’ici la fin d’année.