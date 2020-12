Cyberpunk 2077 exploite mal les threads des processeurs AMD Ryzen : un correctif disponible

Une hausse du nombre d’images par seconde de 23 % avec un Ryzen 5 5600X et une RTX 3090 en Full HD.

La manière dont tourne Cyperpunk 2077 sur les PC ne semble pas toujours parfaitement corrélé à la puissance des machines. Le titre de CD Projekt souffrirait notamment d’un net manque d’optimisation avec les processeurs AMD Ryzen ; il aurait du mal à gérer la technologie SMT (Simultaneous Multi-Threading), autrement dit leurs cœurs logiques. Le problème ne concernerait pas les processeurs Intel.

Cette découverte a été faite et partagée par des utilisateurs de Reddit. Apparemment, ce souci trouverait son origine dans la suite logicielle GPUOpen utilisée par Cyberpunk 2077 pour déterminer le processeur du système : pour les puces AMD, s’il considère que ce n’est pas un modèle Bulldozer, il lui accorde seulement la moitié du nombre total de threads disponibles. Bonne nouvelle, un peu de bricolage corrigerait le problème. Selon des tests réalisés par Tom’s Hardware US, la solution s’avère en tout cas efficace : le gain d’images par seconde peut atteindre 23 % avec un processeur Ryzen 5 5600X en Full HD. Nos confrères proposent des comparatifs avec des Ryzen 3 3600XT, Ryzen 5 5600X et Ryzen 9 5950X associés à une RTX 3090.

Analyse des performances GPU sur Cyberpunk 2077

Une utilisation des threads très étrange…

Les analyses complètes dans des définitions allant jusqu’à la 4K sont disponibles sur l’article source. Comme vous le constatez, l’impact est conséquent, surtout pour le Ryzen 5 5600X.

Complètement chaotique, l’utilisation des cœurs / threads devient nettement plus cohérente une fois la correction appliquée. Bien sûr, pour que cela se traduise par une une hausse importante du nombre d’images par seconde, il faut que le processeur soit le facteur limitant ; si c’est le GPU, l’impact est moindre. En 4K, même avec une RTX 3090, la différence est ainsi moins flagrante.

Pour appliquer le correctif, voici la procédure à suivre : ouvrez le fichier Cyberpunk2077.exe avec un éditeur hexadécimal ; recherchez la chaîne suivante : 75 30 33 C9 B8 01 00 00 00 0F A2 8B C8 C1 F9 08 ; remplacez simplement 75 par EB ; sauvegardez. Une vidéo démonstrative est disponible ici.

Ce correctif n’a pour l’instant rien d’officiel. Si vous souhaitez l’appliquer, privilégiez cette méthode de modification manuelle plutôt que le téléchargement d’un fichier exe déjà modifié ; il pourrait contenir du code malveillant. En supposant que la stratégie soit la bonne, les développeurs de CD Projekt ne devraient pas tarder à la proposer via un patch.