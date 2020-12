Analyse des performances GPU sur Cyberpunk 2077

L’un des jeux les plus attendus de l’année, Cyberpunk 2077, est disponible depuis quelques heures. Vous souhaitez y jouer sur PC mais ne savez pas si votre carte graphique tiendra le choc ? Voici quelques indices grâce à des résultats proposés par Tom’s Hardware US.

En préambule, sachez que le site avait publié son analyse des performances il y a quelques jours. Il a toutefois dû la retirer à la demande de CD Projekt RED. Le studio polonais a estimé que les résultats n’étaient pas représentatifs, puisque ils n’incluaient pas le patch Day Zero. C’est la raison pour laquelle il y a encore très peu d’analyses des performances pour Cyberpunk 2077 : beaucoup de rédactions procèdent actuellement à des tests, lesquels, vous l’imaginez, prennent du temps. Par conséquent, les résultats communiqués ici se bornent aux cartes graphiques. Des tests de performance pour les CPU arriveront sans doute plus tard. En pratique, la différence de performances entre le jeu post-lancement officiel et tel qu’il est aujourd’hui est au mieux de 5 %. La machine de test de nos confrères embarque un processeur Intel Core i9-9900K (8 cœurs / 16 threads) et 32 Go de DDR4-3600.

L’APU Ryzen 5 4500U de l’Aya Neo fait tourner Cyberpunk 2077 à environ 30 images par secondes

Jouable avec une GTX 780, vraiment ?

D’office, si la configuration minimale mentionne une GTX 780 ou une Radeon RX 470, cette préconisation semble très optimiste. Selon des tests d’utilisateurs sur YouTube, une GTX 970, légèrement plus puissante, peine à fournir 30 images par second en Full HD avec les détails en low. Si vous votre matériel commence à dater, il aura beaucoup de mal à supporter Cyberpunk 2077, même si vous êtes disposé à faire beaucoup de concessions.

Concrètement, pour espérer du 60 ips en Full HD avec des réglages sur moyen, une carte équivalente à la GTX 1660 Super s’impose. Pour de l’Ultra en Full HD, une carte haut de gamme de dernière génération est obligatoire (RTX 3000 ou RX 6000).

Dans tous les cas, même avec des GPU très haut de gamme, le DLSS paraît indispensable puisqu’il apporte de nets gains de framerate. La technologie permet par exemple à la RTX 2060 de faire tourner le soft à plus de 70 ips en Full HD / Ultra.

Terminons par quelques mots au sujet des processeurs. Comme indiqué plus haut, des tests plus étoffés les concernant seront publiés dans les prochains jours. Sachez quand même ceci : désactiver la moitié des cœurs du Core i9-9900K (donc lui en laisser seulement 4) entraine une baisse du framerate d’environ 25 % en Full HD lorsqu’il œuvre avec une RTX 3090. Soyez donc prévenu si vous possédez un ancien Core i5 à 4 cœurs : il risque de ne pas suffire. En outre, comme vous le constatez sur les résultats en Full HD, le Core i9-9900K, malgré ses 8 cœurs, est un facteur limitant : la RTX 3070 est au même niveau que la RTX 3090.

Cyberpunk 2077 : en 4K/Ultra sans DLSS, à peine 20 ips avec une RTX 3090

Une alternative possible : le cloud gaming

Pour rappel, selon la dernière enquête Steam sur le matériel, la configuration du joueur moyen se compose d’un processeur 4 cœurs et d’une GTX 1060.

Ainsi, si vous faites partie de cette catégorie et que vous souhaitez vous adonner à Cyberpunk 2077 dans de bonnes conditions, sans pour autant investir plusieurs centaines d’euros dans une carte graphique ou un processeur, le cloud gaming peut être une solution – à condition d’avoir la connexion idoine, naturellement. En effet, le titre est disponible sur le GeForce Now de NVIDIA et sur Google Stadia. Nous testons actuellement le jeu par ce biais et nous vous proposerons un dossier complet dans les prochains jours.