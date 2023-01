Darty casse le prix d’une TV Samsung QLED 55 pouces avec -20% de réduction !

Pour les soldes d’hiver, Darty frappe fort et propose en ce moment une Smart TV Samsung TV QLED avec une réduction de -20%. Découvrez tous les détails ci-dessous.

Voir l’offre chez Darty

Vous cherchez une TV performante à un prix abordable ? Difficile aujourd’hui de se procurer une grande Smart TV pour moins de 1000€… Mais c’est sans compter sur les soldes d’hiver et sur Darty !

Pendant quelques jours, l’enseigne vous propose en effet une réduction incroyable de -20% sur la Smart TV Samsung QLED 55″ QE55Q83B. Cette dernière se retrouve alors disponible pour seulement 799,99€, contre 999,99€ habituellement. Vous économisez ainsi 200€ !

Et si vous souscrivez une offre Bbox de Bouygues Telecom avec l’achat de votre TV, vous profitez en prime d’une nouvelle réduction de -20% ! Voilà une offre vraiment difficile à refuser…

Une TV QLED Samsung parfaite pour les films et le gaming

Parmi tous les avantages de cette Smart TV, on commence forcément par son processeur Qauntum 4K. Très performant, il permet à la TV de transformer tous vos contenus en 4K et d’adapter le son et l’image afin de vous offrir les meilleures conditions possibles.

Elle offre également un taux de rafraîchissement de 120Hz. Celui-ci lui permet d’offrir une image très fluide et sans décalage. C’est notamment pratique pour le streaming, mais aussi et surtout pour le gaming. Avec cette Smart TV Samsung, vous pouvez ainsi jouer à tous vos jeux favoris, depuis toutes les consoles, sans craindre aucun décalage !

On apprécie également la luminosité de la TV qui peut aller jusqu’à 1500 nits. Elle offre ainsi une image claire et nette, même en pleine lumière.

Enfin, on note également son rétroéclairage Full LED, la technologie Local Dimming et le Dolby Atmos pour un son au top !

Précisons en prime que si vous êtes client Darty Max, vous pouvez profiter de la réparation et de l’entretien de la TV gratuitement et en illimité. Dans ces conditions, il n’y a plus aucune raison de se priver…