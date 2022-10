Darty propose une Smart TV TCL Ultra HD à prix cassé avec -80€ de réduction

Rendez-vous vite chez Darty pour profiter d’une Smart TV TCL de grande qualité pour moins de 400€. Découvrez dans cet article tout ce qu’il y a à savoir sur cette réduction de -80€ et sur cette TV.

Voir l’offre chez Darty

Préparez-vous avant la coupe du monde et profitez dès maintenant d’une Smart TV à prix réduit chez Darty ! L’enseigne vous propose en effet en ce moment une Smart TV TCL LED 58P635 4K Ultra HD avec une réduction exceptionnelle de -80€.

Finis les Smart TV qui coûtent presque 1000€. Cette Smart TV se retrouve en effet à seulement 399,99€ au lieu de 479,99€. Vous bénéficiez ainsi d’une réduction de -17% sur une TV qui a déjà su trouver son public. Preuve en est : elle est n°1 des ventes chez Darty depuis quelques jours.

Une Smart TV 58 pouces 4K HDR avec Google TV

Il vous faut plus de détails avant de faire votre achat sur le téléviseur ? Pas de problème, on vous détaille ici sa fiche technique exceptionnelle. Avec cette Smart TV TCL, vous profitez en effet de nombreuses prestations haut de gamme comme la 4K HDR. Vous bénéficiez ainsi de couleurs riches et équilibrées dans une large gamme aussi variée que réaliste.

Pour les fans de séries et de films, elle est compatible avec Google TV. Vous pouvez ainsi y télécharger toutes vos applications de streaming favorites et profiter de centaines d’heures de divertissement directement sur votre TV en seulement quelques clics.

Côté design, elle propose des bords fins en métal pour une immersion maximale dans tous vos contenus. Elle est ainsi élégante et intemporelle et peut s’adapter à toutes les décorations.

Enfin, pour les gamers, cette Smart TV pense a tout et propose des fonctions comme ALLM (Auto Low Latency Mode). Vous bénéficiez ainsi d’un temps de latence très bas et donc d’aucun décalage pour toutes vos meilleures sessions de gaming. Précisons qu’elle est également compatible avec la fonction HDMI 2.1 et peut donc être branchée avec la plupart des consoles de jeu.